Зрив зустрічі Порошенка та архієреїв УПЦ МП: представники РПЦ в Україні зробили нову заяву

В Українській православній церкві Московського патріархату не відкидають можливість зустрічі з Президентом України Петром Порошенком, однак вона має відбутися на їхній території.

Раніше 24 канал повідомляв, що зустріч президента Петра Порошенка та архієпископів зірвалася, оскільки архієреї не приїхали.

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Щоправда згодом за підсумками Собору єпископів церкви священнослужителі зробили заяву щодо цього.

Обговоривши стан церковно-державних стосунків, публічні заяви очільників держави, які можна розцінювати як такі, що були спрямованими проти Української Православної Церкви, взявши до уваги настрої та думки церковного народу та духовенства, а також виходячи з того, що церковні питання мають обговорюватися на церковній території, Собор єпископів Української Православної Церкви прийняв рішення зустрітися з Президентом, але не в Українському домі, а на території Києво-Печерської Лаври. Про це рішення Собору єпископів було одразу повідомлено Президенту. Однак, Президент від зустрічі відмовився,

– мовиться у документі.

Також у церкві наголосили, що вони підтверджують свою готовність до зустрічі з Президентом України, але на церковній території.

Також в УПЦ МП наголосили, що у той час, на яку було заплановано зустріч їхнього єпископату з президентом, вони зібралися у Києво-Печерській Лаврі задля екстреного засідання Священного Синоду.

Нагадаємо, раніше у Київському патріархаті наголошували, що зустріч Президента Порошенка та архієреїв УПЦ МП є дуже важливою. Водночас тут побажали архієреям Московського патріархату, які мають проукраїнську позицію та підтримують створення єдиної церкви, "мужності сказати про це вголос та продемонструвати: владі Москви над Києвом справді прийшов кінець!"