У телеграм-каналі стверджують, нібито дівчина розповідала подрузі про свої наміри. Після цього діти рушили в кафе.

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У закладі дівчинка запропонувала подружці піднятися на дах дев'ятиповерхівки. Мовляв, там красивий захід сонця та можна зробити селфі.

Як сталась трагедія

За попередньою інформацією, дівчата зробили світлину, а потім 15-річна дитина віддала телефон подрузі і стрибнула з даху. На жаль, смерть настала миттєво.

Що відомо про загиблу

У мережі пишуть, що дівчинка стояла на обліку в психіатричній лікарні. Вона буцімто захоплювалася комп'ютерними японськими іграми. Однак достовірну причину смерті та деталі трагедії встановлюватимуть правоохоронці.

Останні сумні інциденти з дітьми

У Пущі-Водиці в таборі "Артек" помер 12-річний Павло. Напередодні хлопчик скаржився, що погано почувається. До кімнати викликали лікаря, але він лише оглянув хлопця. Точна причина смерті поки невідома.

У Дніпрі 72-річна жінка накинулася на малого хлопчика, бо він з іншими дітьми грався з м'ячем не у своєму дворі. Школяреві знадобилася допомога лікарів.

У Києві 28-річна жінка знімала свою малолітню дочку в порно і викладала це в інтернет. На момент початку злочину дитині було 5 років. Правоохоронці затримали зловмисницю.

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