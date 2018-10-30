Зробили порно і стали відомими, – Бон Джові гостро розкритикував родину Кардашян

Чимала родина Кардашян привернула увагу всього світу яскравими дівчатами та їхніми сімейними конфліктами. Однак у зірок не тільки є прихильники, але й хейтери. Навіть у світській еліті їх досить багато.

Так, до числа тих, хто не полюбляє родину Кардашян, долучився легендарний музикант Джон Бон Джові. Артист в інтерв'ю The Sunday Project зізнався, що жодного разу не дивився реаліті-шоу американської сім'ї та й не має наміру хоч колись це робити.

Читайте також: Сестри Кардашян відправились на Балі та зачарували пікантними кадрами з відпочинку

"Думаю, це жахливо, що ми живемо в такому світі. Можу сказати, що я ніколи не витратив навіть хвилини свого життя на те, щоб подивитися шоу "Кардашян і бла-бла-бла" ("Сімейство Кардашян", – 24 канал). Я не знаю їхніх імен, я ніколи не дивився шоу, це не для мене", – заявив Джон Бон Джові.

Окрім цього, музикант гостро розкритикував успіх сестер Кардашян. Він зазначив, що в їхній біографії будуть тільки сумнівні досягнення, зроблені завдяки гучним скандалам та пікантним фото. Джон Бон Джові порадив моделям зробити щось більш значиме – написати книгу або ж заспівати.

"Що буде у вашій біографії? Зробила порно і стала відомою? Краще напишіть книжку, намалюйте картину, зіграйте в кіно, підіть на навчання, заспівайте,

– додав Бон Джові.

До слова, легендарний співак – не єдиний, хто вважає творчість родини Кардашян неприйнятною. Телеведуча Венді Вільямс у прямому ефірі свого шоу гостро заявила, що вульгарними фото Кім намагається відвернути увагу від свого психічних розладів її чоловіка Каньє Веста. Однак такі публікації хоч отримують популярність, все ж є жалюгідними.