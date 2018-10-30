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      Зробили порно і стали відомими, – Бон Джові гостро розкритикував родину Кардашян

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      Бон Джові розкритикував родину Кардашян
      Бон Джові розкритикував родину Кардашян / etonline.com

      Чимала родина Кардашян привернула увагу всього світу яскравими дівчатами та їхніми сімейними конфліктами. Однак у зірок не тільки є прихильники, але й хейтери. Навіть у світській еліті їх досить багато.

      Так, до числа тих, хто не полюбляє родину Кардашян, долучився легендарний музикант Джон Бон Джові. Артист в інтерв'ю The Sunday Project зізнався, що жодного разу не дивився реаліті-шоу американської сім'ї та й не має наміру хоч колись це робити. 

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      "Думаю, це жахливо, що ми живемо в такому світі. Можу сказати, що я ніколи не витратив навіть хвилини свого життя на те, щоб подивитися шоу "Кардашян і бла-бла-бла" ("Сімейство Кардашян", – 24 канал). Я не знаю їхніх імен, я ніколи не дивився шоу, це не для мене", – заявив Джон Бон Джові. 

      Окрім цього, музикант гостро розкритикував успіх сестер Кардашян. Він зазначив, що в їхній біографії будуть тільки сумнівні досягнення, зроблені завдяки гучним скандалам та пікантним фото. Джон Бон Джові порадив моделям зробити щось більш значиме – написати книгу або ж заспівати.  

      "Що буде у вашій біографії? Зробила порно і стала відомою?  Краще напишіть книжку, намалюйте картину, зіграйте в кіно, підіть на навчання, заспівайте,
      – додав Бон Джові. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

       

      До слова, легендарний співак – не єдиний, хто вважає творчість родини Кардашян неприйнятною. Телеведуча Венді Вільямс у прямому ефірі свого шоу гостро заявила, що вульгарними фото Кім намагається відвернути увагу від свого психічних розладів її чоловіка Каньє Веста. Однак такі публікації хоч отримують популярність, все ж є жалюгідними. 

      Теги: LifeStyle Скандал Кайлі Дженнер Музика Кім Кардашян Кендалл Дженнер
      Джерело: 24 Канал
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