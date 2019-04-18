Зробити Лас-Вегас: як Зеленський ставиться до легалізації зброї, марихуани та проституції

Кандидат у президенти Володимир Зеленський виступає проти легалізації вогнепальної зброї, але – за легалізацію медичної марихуани. А загалом політик зробив би "для цього всього Лас-Вегас" – так відповів Зеленський на запитання про легалізацію проституції.

"Я проти легалізації зброї. Не можна на це відповісти коротко, поясню чому. Легалізація зброї сьогодні в Україні – в країні, де йде війна – це неправильно", – сказав Зеленський в інтерв’ю виданню "РБК-Україна".

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При цьому він схвально ставиться до ідеї легалізувати в Україні медичну марихуану.

"Медична марихуана, я вважаю, що це нормально, в крапельках вона продається. Я, до речі, консультувався з цього приводу з Євгеном Олеговичем Комаровським", – сказав кандидат у президенти.

На запитання про легалізацію проституції Зеленський відповів: "В принципі потрібне окреме місто, де це все можна".

Секс за гроші? Чесно кажучи, я думаю, що у нас є можливість, і я зараз відповім на всі попередні питання, зробити Лас-Вегас. Суспільство було б не проти, і податки би платили. Дати можливість якомусь місту, якійсь території і там все це відкрити,

– сказав кандидат на посаду глави держави.

Він додав, що туди ж переніс би весь гральний бізнес: "Будь ласка, там тусіть. Це ж не буде закрита територія. Можна цим самим підняти якесь місто, в яке ніхто не приїжджає і там – будь ласка".