Зросла кількість українців, які отримали громадянство країн ЄС

24 тисячі українців у 2016 році отримали громадянство країн Європейського Союзу. Це на 5 тисяч людей більше, ніж у 2015 році.

Такі дані наводить Євростат.

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Паспорти країн ЄС отримали 24 тисячі українців, 60% з них отримали громадянство Німеччини, Румунії, Португалії чи Італії,

– зазначають у повідомленні.

Відомо, що найбільше паспортів однієї з країн ЄС 2016 року отримали громадяни Марокко (101 300 осіб, з них 89% отримали громадянство Іспанії, Франції або Італії), громадяни Албанії (67 500 осіб, 97% отримали громадянство Італії або Греції) та Індії (41 700 осіб, майже 60% отримали британське громадянство).

Окрім цього, марокканці, албанці, індуси, пакистанці, турки, румуни і українці становлять близько третини (33%) від загального кількості осіб, які отримали громадянство держави-члени ЄС 2016 року.

За даними Євростату, румуни та поляки є найбільшими групами громадян країни ЄС, які стали громадянами іншої держави-члена Євросоюзу.

Додамо, що у 2015 році громадянство країн ЄС отримали 19 тисяч українців.

Нагадаємо, нещодавно оприлюднили дослідження, згідно якого 43% українських заробітчан, які повернулися із заробітків, не планують повторювати досвід роботи за кордоном, а майже 65% українців ніколи не замислювалися про виїзд із країни.

