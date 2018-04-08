Зросла кількість загиблих через зіткнення електрички і маршрутки в Криму: фото та відео трагедії

Кількість загиблих внаслідок зіткнення електрички та маршрутного таксі на нерегульованому переїзді у Криму зросла до семи осіб.

Серед загиблих, можливо, і водій маршрутки.

Читайте також: Рятувальники назвали річки, які можуть затопити міста та села в найближчі три дні

Варто зазначити, що за даними російських ЗМІ, всередині мікроавтобусу Mercedes Sprinter перебувала дитина, однак вона залишилася живою. Всього всередині маршрутки було 13 осіб.

Нагадаємо, аварія сталася на нерегульованому залізничному переїзді в районі Армянська. Маршрутне таксі Mercedes Sprinter, яке виконувало рейс "Севастополь – Армянськ" зіткнулося з приміським поїздом "Керч – Армянськ".