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Зросла кількість загиблих через зіткнення електрички і маршрутки в Криму: фото та відео трагедії

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Кількість загиблих внаслідок зіткнення електрички та маршрутного таксі на нерегульованому переїзді у Криму зросла до семи осіб.

Серед загиблих, можливо, і водій маршрутки.

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Варто зазначити, що за даними російських ЗМІ, всередині мікроавтобусу Mercedes Sprinter перебувала дитина, однак вона залишилася живою. Всього всередині маршрутки було 13 осіб.

Нагадаємо, аварія сталася на нерегульованому залізничному переїзді в районі Армянська. Маршрутне таксі Mercedes Sprinter, яке виконувало рейс "Севастополь – Армянськ" зіткнулося з приміським поїздом "Керч – Армянськ".

Теги: Жертви Аварії та ДТП Новини Криму Новини України Фотоновини залізниця
Джерело: 24 Канал
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