Зросла ціна на газ: по яких категоріях це вдарить

З 1 серпня ціна на газ в Україні зросте для промислових споживачів і державних установ. Загалом вартість блакитного палива зросла на 1,7-1,8%, або на 177,6-189,6 гривень за 1 тисячу кубічних метрів.

Про це повідомляє "Нафтогаз" на своєму офіційному сайті.

Читайте також: Тарифный геноцид: почему Украина вынуждена поднимать тарифы на газ

Відповідно до оприлюдненої інформації, з 1 серпня для таких споживачів ціна за газ, враховуючи ПДВ, становитиме 10 130,4 – 11 083,2 гривень за тисячу кубічних метрів. Зауважимо, що ще в липні ця цифра дорівнювала сумі у 9 952,8 – 10 893,6 гривень за тисячу кубічних метрів.

Відтак, ті промислові споживачі, які споживають від 50 тисяч кубічних метрів газу в місяць, за умови відсутності заборгованості та на умовах передоплати, змушеними будуть сплатити 10 130,4 гривень за тисячу кубічних метрів. Однак така ціна є встановленою, якщо її буде сплачено до періоду поставки газу. Якщо ж після або упродовж такого періоду, то ціна за газ складатиме 11 083,2 гривень за тисячу кубічних метрів.

Крім того, "Нафтогаз" виділяє ще 4 категорії споживачів:

– споживачі, у яких щомісячні обсяги споживання газу є нижчими за 50 тисяч кубічних метрів;

– постачальники для подальшої реалізації газу, що фінансується з державного та місцевих бюджетів, установам і організаціям, а також промисловим споживачам;

– 100% дочірні підприємства НАК “Нафтогаз";

– оператори ГРС (газ на виробничо-технологічні витрати, втрати та власні потреби – 24 канал).

Так, для перших двох категорій ціна товарного газу є встановленою ​​на рівні 11 083,2 гривень за тисячу кубічних метрів, для третьої – на рівні 10 130,4 гривень за тисячу кубічних метрів і для четвертої – на рівні 11 083,2 гривень за тисячу кубічних метрів.

Нагадаємо, відповідно до постанови Кабміну ціна за газ для населення має підвищитися 1 вересня 2018 року.