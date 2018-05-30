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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Зросли обсяги торгівлі між Україною та Німеччиною

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Обсяги торгівлі між Україною та Німеччиною зросли на 20%
Обсяги торгівлі між Україною та Німеччиною зросли на 20% / galinfo.com.ua

За підсумками 2017 року об’єм двосторонньої торгівлі між Україною та Німеччиною збільшився на 23% у порівнянні з 2016 роком – до 8 мільярдів євро.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко, передає прес-служба президента.

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Це один з рекордних показників серед багатьох країн. Думаю, що це результат повного введення Угоди про асоціацію, включаючи поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Коли і українські і німецькі товаровиробники мають безперешкодний доступ до ринків. Це веде до суттєвого зростання обсягів торгівлі,
– зазначив Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з Федеральним президентом Республіки Німеччина Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Президент також зауважив, що інтенсивність контактів, які відбулися за останні дні, показує унікальність характеру українсько-німецьких взаємин.

Франк-Вальтер, у свою чергу, сказав, що жодна зі сторін не зацікавлена, якщо реформи в Україні зупиняться.

"Реформи здійснюються не на користь якихось установ, МВФ чи інших. Я переконаний, що ці реформи про які йшлося, чи то покращення адміністративного управління, чи то створення прозорості в економіці, вони відбуваються в інтересах самих українців", – сказав Федеральний президент.

Він зазначив, що Німеччина буде продовжувати підтримувати українські реформи.

Нагадаємо, у 2017 році Україна не лише наростила експорт до ЄС, але й вийшла на цей ринок з новими товарами. Так, наприклад, ми почали експортувати судна та яхти, паяльні лампи, автобуси, продукцію шкіргалантереї тощо.

Теги: Новини України Експорт
Джерело: 24 Канал
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