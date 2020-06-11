В уряді вважають економічну ситуацію в Україні складною, але не критичною. Водночас Кабмін прогнозує відновлення зростання української економіки вже з третього кварталу 2020 року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль визнав, що наразі українська економіка перебуває в кризовій ситуації. Водночас колапсу в Україні не сталось. Про це він заявив під час пресконференції з нагоди 100 днів уряду, повідомляє 24 канал.

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Як Шмигаль описав нинішню ситуацію в українській економіці

Він назвав економічну ситуацію складною. Водночас уряд не передбачає несподіванок, які спровокують повний провал економіки.

Шмигаль не бачить критичних загроз для економіки України протягом найближчих кількох місяців. Прем'єр також додав, що з оптимізмом спостерігає реалізацію економічних і бюджетних заходів в 2020 році.

Другий квартал провалений через карантин. А зараз економіка стабільна. Є дуже складна кризова ситуація, але вона стабільна. Ми не бачимо сьогодні колапсу, або кінця світу, кінця економіки,

– запевнив глава уряду.

Коли українська економіка почне зростати

За даними Дениса Шмигаля, з третього кварталу 2020 очікується зростання економіки України.

Він зазначив, що ці дані базуються на макропрогнозах економіки України від Мінекономіки, МВФ, Світового банку.

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Що відомо про програму уряду Шмигаля

Наразі відомо, що це структурний документ, який складається з двох розділів. Перший – це антикризовий розділ. Другий – довгострокові пріоритети діяльності уряду.

Програма передбачає низку соціальних і економічних пріоритетних напрямків роботи Кабміну. Уряд наголосив, що найважливішим є подолання викликів для життя і здоров'я українців, а вже наступним – відновлення економічного зростання.

Програма передбачає:

Розвиток підприємницької діяльності, створення нових робочих місць, забезпечення рівних можливостей для всіх підприємців;

Дотримання високих соціальних стандартів, розвиток освіти, науки, культури та системи державних послуг;

Захист територіальної цілісності та суверенітету України, забезпечення реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зверніть увагу! Першу редакцію програми діяльності Кабміну не підтримала Верховна Рада. Нову програму на розгляд Ради планують винести 18 – 19 червня 2020 року. Більше про пріоритети програми читайте тут.