Зростання економіки України уповільнилося: неочікувані причини

У Державній службі статистики зазначили, що у четвертому кварталі 2019 року зростання економіки України уповільнилося з 4,1% до 1,5%. Мінекономіки прокоментували ситуацію і наголосили, що уповільнення спричинили декілька чинників, зокрема й погодою.

Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов наголосив, що уповільнення економіки наприкінці року було очікуваним та прогнозованим, повідомили у Мінекономіки.

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Головні причини уповільнення зростання економіки:

​ Негативні тенденції на зовнішніх ринках. Ціни на чорні метали суттєво впали. У порівнянні з 2018 роком на 10 – 15%. Внаслідок цього зменшилося металургійне виробництво, що мало найбільший внесок у загальне падіння промисловості.

Ціни на чорні метали суттєво впали. У порівнянні з 2018 роком на 10 – 15%. Внаслідок цього зменшилося металургійне виробництво, що мало найбільший внесок у загальне падіння промисловості. Обмеження міжнародної торгівлі з боку США , за якими слідували кількісні обмеження ЄС та Єгипту, нові торговельні обмеження з боку Росії, введені у дію наприкінці 2018 року.

, за якими слідували кількісні обмеження ЄС та Єгипту, нові торговельні обмеження з боку Росії, введені у дію наприкінці 2018 року. Проблеми з логістикою. У минулому році суттєво зросло навантаження на чорноморські порти, що було пов'язано зі збільшенням перевалки зерна, вугілля та металів, які переорієнтовувалися із європейського напрямку та азовських портів.

У минулому році суттєво зросло навантаження на чорноморські порти, що було пов'язано зі збільшенням перевалки зерна, вугілля та металів, які переорієнтовувалися із європейського напрямку та азовських портів. Теплі погодні умови. Вони були вагомим чинником скорочення попиту на енергоресурси й відповідного падіння у постачанні електроенергії, газу та пари.

Вони були вагомим чинником скорочення попиту на енергоресурси й відповідного падіння у постачанні електроенергії, газу та пари. Менший врожай цукрових буряків, фруктів та овочів, що мав важливий вплив на харчову промисловість.

Водночас у відомстві додали, що окремі галузі демонструють високі результати. Це відбувається внаслідок інвестицій попередніх років. Зокрема, йдеться про фармацевтичну виробництво, яке зросло на 5,1%, а також виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції – на 4,3%, хімічне виробництво – на 3,3%.

Як загалом зростала українська економіка у 2019 році?Рік почався зі зростання економіки на рівні 2,5%, у другому кварталі показник збільшився майже вдвічі й складав 4,6%. У третьому кварталі рівень зростання економіки був на рівні 4,1%.

Разом з тим за останній рік відчутно знизилися темпи інфляції. Нацбанк пояснює це здорожчанням середнього курсу гривні у 2019 році. Додатково цей ефект підсилювався зниженням світових цін на енергоносії та збільшенням пропозиції сирих продуктів харчування.

Якою були темпи інфляції за останній рік

У січні 2020 року темпи споживчої інфляції знизилися до 3,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Для порівняння у період грудень 2018 – грудень 2019 цей показник був відчутно більшим і становив 4,1%.

У 2019 році деякі продукти здешевшали. Найбільше подешевшали яйця. Їхня вартість впала на 15,5%. А ціни на одяг та взуття лише знижувалися. У середньому за 2019 рік одяг подешевшав на 3%, а лише за один місяць 2020 – на 5,5%.

Більше про те, як змінилися ціни – читайте у матеріалі 24 каналу.