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      Зростання економіки України уповільнилося: неочікувані причини

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      Зростання економіки України уповільнилося / tv5.zp.ua

      У Державній службі статистики зазначили, що у четвертому кварталі 2019 року зростання економіки України уповільнилося з 4,1% до 1,5%. Мінекономіки прокоментували ситуацію і наголосили, що уповільнення спричинили декілька чинників, зокрема й погодою.

      Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов наголосив, що уповільнення економіки наприкінці року було очікуваним та прогнозованим, повідомили у Мінекономіки

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      Головні причини уповільнення зростання економіки:

      • Негативні тенденції на зовнішніх ринках. Ціни на чорні метали суттєво впали. У порівнянні з 2018 роком на 10 – 15%. Внаслідок цього зменшилося металургійне виробництво, що мало найбільший внесок у загальне падіння промисловості.
      • Обмеження міжнародної торгівлі з боку США, за якими слідували кількісні обмеження ЄС та Єгипту, нові торговельні обмеження з боку Росії, введені у дію наприкінці 2018 року. 
      • Проблеми з логістикою. У минулому році суттєво зросло навантаження на чорноморські порти, що було пов'язано зі збільшенням перевалки зерна, вугілля та металів, які переорієнтовувалися із європейського напрямку та азовських портів.
      • Теплі погодні умови. Вони були вагомим чинником скорочення попиту на енергоресурси й відповідного падіння у постачанні електроенергії, газу та пари.
      • Менший врожай цукрових буряків, фруктів та овочів, що мав важливий вплив на харчову промисловість.

      Водночас у відомстві додали, що окремі галузі демонструють високі результати. Це відбувається внаслідок інвестицій попередніх років. Зокрема, йдеться про фармацевтичну виробництво, яке зросло на 5,1%, а також виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції – на 4,3%, хімічне виробництво – на 3,3%.

      Як загалом зростала українська економіка у 2019 році?Рік почався зі зростання економіки на рівні 2,5%, у другому кварталі показник збільшився майже вдвічі й складав 4,6%. У третьому кварталі рівень зростання економіки був на рівні 4,1%. 

      Разом з тим за останній рік відчутно знизилися темпи інфляції. Нацбанк пояснює це здорожчанням середнього курсу гривні у 2019 році. Додатково цей ефект підсилювався зниженням світових цін на енергоносії та збільшенням пропозиції сирих продуктів харчування.

      Якою були темпи інфляції за останній рік

      У січні 2020 року темпи споживчої інфляції знизилися до 3,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Для порівняння у період грудень 2018 – грудень 2019 цей показник був відчутно більшим і становив 4,1%.

      У 2019 році деякі продукти здешевшали. Найбільше подешевшали яйця. Їхня вартість впала на 15,5%. А ціни на одяг та взуття лише знижувалися. У середньому за 2019 рік одяг подешевшав на 3%, а лише за один місяць 2020 – на 5,5%.

      Більше про те, як змінилися ціни – читайте у матеріалі 24 каналу. 

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Ціни Інфляція
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