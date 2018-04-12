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Зростання мінімальної зарплати: в НБУ спрогнозували рівень інфляції

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Мінімальна зарплата в Україні 2018
Мінімальна зарплата в Україні 2018 / Фото з вільних мереж

Збільшення мінімальної заробітної плати в Україні до 4200 гривень із третього кварталу 2018 року може додати до інфляції ще близько 0,5%.

Про це розповів заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, повідомляє "Укрінформ".

"Щодо підвищення мінімальної заробітної плати до 4200 гривень, то за нашою інформацією, це питання обговорюється в уряді. Результат цієї дискусії нам поки не відомий, але за нашою оцінкою – підвищення мінімальної заробітної плати з 1 липня додасть приблизно 0,5% до інфляції", – розповів Сологуб.

До слова, раніше віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що середня зарплата в Україні може зрости до 10 тисяч гривень вже у жовтні-листопаді 2018 року.

Теги: Новини України Гроші НБУ Мінімальна зарплата Інфляція
Джерело: 24 Канал
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