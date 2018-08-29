Зростання ціни на газ в Україні відклали до жовтня

У середу, 29 серпня, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про продовження спецзобов’язання "Нафтогазу" на продаж газу за зниженими цінами для потреб населення до 1 жовтня 2018 року. Таким чином, ціни на газ для населення не зростатимуть до кінця вересня.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на текст постанови.

Зазначимо, що спецзобов’язання для "Нафтогазу" полягають у тому, що компанія отримує право на закупівлю газу для потреб населення України за ціною, яка розраховується не за ринковими методами, а залежить від середньорічних цін на газ на європейському хабі.

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Наразі тривають переговори з МВФ про приведення ціни на природний газ до рівня імпортного паритету. Тому з огляду на завершення терміну дії положення (про спецзобов’язання), виникає необхідність у його продовженні,

– мовиться в пояснювальній записці до постанови.

Зазначимо, що наразі співпраця з Міжнародним валютним фондом не відбувається через відсутність компромісу з ключових вимог фонду до України для отримання траншу. Мовиться про зрівняння цін на газ для населення та для промисловості, а також про збалансування держбюджету України так, щоб дефіцит не перевищував 2,5% від внутрішнього валового продукту.