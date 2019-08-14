Зростання української економіки: позитиви і ризики

Українська економіка потроху росте. Цьому сприяють і деякі рішення нової влади. Статистика свідчить, що добробут українців також підвищується, зокрема, зросли середні зарплати. Які економічні позитиви маємо, та чому не можна зупинятися на досягнутому – проаналізував 24 канал.

Огляд економічних і бізнес-новин про Україну тішить позитивом. За інформацією міністерства фінансів доходи державного бюджету зросли на 12,9% рік до року до 506,8 мільярдів гривень за перше півріччя 2019. Станом на 1 липня на Єдиному казначейському рахунку є 13 мільярдів гривень, а також додатково на валютних рахунках Державної казначейської служби в гривневому еквіваленті є 81,1 мільярда гривень. Цього цілком достатньо для обслуговування та виплат державного боргу, кажуть у відомстві.

Маємо ще й інші позитиви: зниження ставки рефінансування ще в цьому році і наступні 2 роки – це значить, що кредити подешевшають. Японське рейтингове агентство покращило індекс нашої країни з ССС до В – це значить, що в очах інвесторів Україна стає більш привабливою. Ми зменшили споживання газу на 12% (рік до року за перше півріччя) – значить, і витрачаємо на нього менше. До позитиву можна зарахувати розгляд подачі заявки на чергові 10 мільярдів доларів до МВФ – ці гроші відстрочать загрозу дефолту для України.

Що таке ставка рефінансуванняЦе процентна ставка, за якою Національний банк України надає банкам на визначений строк кредити рефінансування. Вона впливає на:

- ставки по банківських кредитах;

- темп зростання цін;

- курс національної валюти.

До всього – у нас ще й гривня укріпилася за останні місяці.

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24 канал поцікавився у експертів – чи можемо говорити, що українська економіка таки дійсно росте? І що варто пам'ятати про "ложку дьогтю" на шляху цього росту.

Ми ростемо

Економіка дійсно росте вже не перший рік – з 2016 року кожного кварталу у нас зростання ВВП. Населення вже це відчуває – за даними Держстату середня зарплатня у кінці 2015 року становила 5 230 гривень (близько 227 доларів за тодішнім курсом), тоді як зараз вона вже 10 783 гривень (близько 415 доларів). Інфляція з кожним роком все менша, і цього року, як і минулого, вона буде нижче 10%, зазначив у коментарі 24 каналу керуючий Crane IP Law Firm Іван Нікітченко

Про покращення купівельної спроможності населення говорять і інші показники: зростає роздрібний товарообіг, кількість проданих нових авто, пасажиропотік аеропортів, кількість туристів з України тощо,

– уточнив аналітик.



Порівняння наповнювнення держбюджету в першому півріччі 2018 і 2019

Не варто розслаблятися

Однак ці позитиви експерти схильні вважати швидше не зростанням, а відновленням після сильного падіння у 2014-15 рр. Вся Східна Європа зростає швидшими темпами ніж Україна – у цих країнах ВВП зростає на 4-5% щороку, у порівнянні з 2-3% в Україні.

Тобто, ми досі відстаємо у розвитку від сусідніх країн Європи, які створюють кращі умови для бізнесу та життя ніж Україна.

З однієї сторони новини щодо економіки України позитивні. З іншої – це лише у порівнянні з кризовими 2014-15 рр., тоді як у порівнянні з країнами-сусідами, що є нашими головними конкурентами за залучення інвестицій та кваліфікованих робітників – у нас все погано. У рейтингу Doind Business, зростанням в якому так любила вихвалятися вже минула влада, Україна на 71 місці. Грузія – 6 місце, Північна Македонія – 10, Литва – 14, Естонія – 16, Латвія – 19, Казахстан – 28, Росія – 31, Польща – 33 тощо,

– уточнив Іван Нікітченко.

Експерт Аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник у коментарі 24 каналу погодився, що зниження ставки рефінансування та зниження споживання газу – це дійсно позитив. Але зауважив, що зменшення газових потреб не повинно відбуватися за рахунок скорочення виробництв.

Також Мельник застеріг, що стабілізація гривні зараз сезонна, за рахунок привабливості відсотків по облігаціях внутрішньої державної позики, які активно купують іноземці, а також завдяки хорошим умовам і цінам на ринку зернових. Проблеми українська економіка може відчути восени, коли почнеться період виплат по тих самих облігаціях і процес підписання/перепідписання угод з МВФ.

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Експерт ЕДС-Інжиніринг Гліб Трофимчук у коментарі 24 каналу зауважив, що ріст української економіки – це як історія про наполовину порожній/повний стакан.

Чи зростає економіка України? Так, зростає. Але темпами, які точно недостатні для оптимізму: падіння економіки за останні роки було занадто істотним. І надолужувати його необхідно щорічним зростанням не в 2-3 відсотки, як зараз, а мінімум 5%, а краще 7% зростання на рік, – зазначив Трофимчук.

Стосовно новини про підвищення рейтингу України японським рейтинговим агентством, експерт вказав, що не слід забувати два моменти: рейтинги не беруться зі стелі, прив'язані до подій і надаються з деяким запізненням. У нашому випадку причиною підвищення рейтингу послужили минулорічні домовленості з МВФ про відкриття нової програми фінансування і виділення кредиту. Зокрема, всі три рейтингових компанії з "великої трійки" – Moody's, S&P і Fitch Ratings – ще в квітні повідомили про підвищення рейтингу України. Але він все одно залишається дефолтним, каже експерт.

Що треба робити для подальшого росту

Потрібно реалізувати великі інвестиційні проекти. Досі не маємо жодного такого, майже всі нові виробництва, що у нас відкриваються, це заводи на декілька десятків робочих місць. Реальний розвиток відбувається у декількох галузях, в основному в агро та ІТ, зауважив Іван Нікітченко.

Україна так само лишається залежною від зовнішнього фінансування та ситуації на іноземних ринках. У разі погіршення ситуації у світовій економіці, нас чекає повне повторення 2009 року – всі гроші, що зайшли під купівлю українських ОВДП, так само швидко підуть. Разом з від'ємним торговим балансом та відсутністю швидкого отримання траншів від МВФ це може призвести до різкої девальвації гривні (вище 30 гривень за долар) та знову падіння ВВП.

Експерти застерігають: якщо Україна кардинально не покращить свій інвестиційний клімат, не зробить сильнішим внутрішній ринок, "сценарій"-2009 може повторитися у будь який момент, як тільки закінчиться епоха "дешевих грошей" у світовій економіці – навіть наприкінці 2020 року.

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