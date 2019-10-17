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      Зростання вартості видобутку руди в Україні призведе до зростання трудової міграції, – Волинець

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      Михайло Волинець
      Михайло Волинець / radiosvoboda.org

      Вирішити трудове питання може лише вміння держави вивчати ринок праці і чітка стратегія розвитку.

      Ухвалення законопроєкту 1210 в існуючій редакції стане одним із нових чинників, які різко спровокують черговий потік і без того сильної трудової міграції українців, сказав в інтерв’ю "5 каналу" народний депутат, голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

      Це "цвях" в економіку, що призведе до зменшення заробітних плат на підприємствах, і ні в якому разі – до їхнього збільшення. А також до неконтрольованої міграції,
      – зазначив Волинець.

      Питання трудової міграції актуальне для України вже не один рік. Сильний дефіцит робочих рук вже давно відчувають усі галузі економіки. Згідно з опитуванням Research&Branding Group, загальний потенціал української міграції – 5 мільйонів громадян.

      Як показує досвід країн ЄС, вирішити трудове питання може лише вміння держави вивчати ринок праці і чітка стратегія розвитку, яка базується на аналізі, а не на політичному популізмі, вважає Є. Кириченко, власник міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal (Польща).

      Нагадаємо, на сьогодні одним з головних працедавців України є металургійний комплекс. Він забезпечує робочими місцями близько чверті всього промислово-виробничого персоналу.

      blog_ava
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      Теги: Податки Заробітчани Податковий кодекс Металургія
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