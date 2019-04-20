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      Зрозуміти і пробачити: проросійський бойовик-розвідник попався поліції у пасажирському автобусі

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      Затриманий бойовик "ЛНР"
      Затриманий бойовик "ЛНР" / Нацполіція

      Правоохоронці перевіряли документи пасажирів автобусу, який перетинав блокпост. І під час звірки з базою тих, хто перебуває у розшуку виявили й затримали 46-річного чоловіка. Адже він не лише брав участь у незаконних збройних формуваннях, а й "служив" розвідником.

      На блокпосту "Петропавлівка" Станично-Луганського району Луганської області цілодобово працюють бійці батальйону патрульної служби особливого призначення "Луганськ-1".

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      Саме вони і затримали чоловіка, який виявився розвідником з "ополчення ЛНР", про що повідомив Відділ комунікації поліції Луганської області.

       

      Оперативники встановили, що чоловік у період з березня по червень 2015 року "служив" у розвідувальному взводі так званого "ополчення ЛНР" під керівництвом Олександра Конкіна у місті Ровеньки Луганської області.

      Конкін, до слова, відомий під псевдо "Фотон" – представник донських козаків, народжений у Ростовській області Росії та громадянин Росії. Відомий мародерством, грабунками та захопленням нафтобази із заручниками. 

      Що розповів затриманий поліцією проросійський бойовик: дивіться відео

      Затриманий розповів, що прямував до українського Сєвєродонецька, при цьому мав з собою лише ксерокопію паспорта. Мету поїздки пояснив так: "Я їхав відновити паспорт. Паспорт громадянина України".

      Я каюся. І надіюся, що мене зрозуміють і пробачать. Зрозуміють і пробачать усім нам,
      – сказав затриманий.

      Чоловік запевняє, що у бойових діях участі не брав і в українських бійців не стріляв. Далі ж затриманим буде займатися СБУ.

      blog_ava
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      Теги: Новини Луганська Новини України Україна – Росія Поліція Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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