Зруйнована набережна і втрачений урожай: наслідки негоди на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області не припиняються сильні дощі, а 9 червня вдарив ще й потужний град. У результатів негода зруйнувала частину набережної у Дніпрі та знищила урожай в області.

Від початку червня на Дніпропетровщині не припиняють йти дощі. Опади вже завдали місцевим жителям чимало лиха.

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Обвал Січеславської Набережної

Після дощів 9 червня у Дніпрі обвалилася частина Січеславської Набережної. Негода пошкодила покриття на ділянці між Фестивальним причалом і Монастирським островом. Там цегла і плитка впали на берег.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. На місці працюють комунальники, вони огородили місце сигнальною стрічкою.



У Дніпрі обвалилася Січеславська Набережна / Фото "Інформатора"



Цегла та плитка впали на берег / Фото "Інформатора"

Зруйнована набережна у Дніпрі: дивіться відео

Втрачений урожай

У Дніпропетровській області теж продовжує дощити. А у Перещепино, Підгородньому, Краснопіллі, Олександрівці та інших селах і містах падав сильний град.

Багато власників городів і ділянок скаржаться на те, що град знищив помідори, огірки, полуницю та інші культури.



На Дніпропетровщині випав сильний град / Фото Олександра Сохача



Град побив полуницю, помідори, картоплю / Фото Олександра Сохача

Негода на Дніпропетровщині: коротко