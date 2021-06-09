Зруйнована набережна і втрачений урожай: наслідки негоди на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області не припиняються сильні дощі, а 9 червня вдарив ще й потужний град. У результатів негода зруйнувала частину набережної у Дніпрі та знищила урожай в області.
Від початку червня на Дніпропетровщині не припиняють йти дощі. Опади вже завдали місцевим жителям чимало лиха.
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Обвал Січеславської Набережної
Після дощів 9 червня у Дніпрі обвалилася частина Січеславської Набережної. Негода пошкодила покриття на ділянці між Фестивальним причалом і Монастирським островом. Там цегла і плитка впали на берег.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. На місці працюють комунальники, вони огородили місце сигнальною стрічкою.
У Дніпрі обвалилася Січеславська Набережна / Фото "Інформатора"
Цегла та плитка впали на берег / Фото "Інформатора"
Зруйнована набережна у Дніпрі: дивіться відео
Втрачений урожай
У Дніпропетровській області теж продовжує дощити. А у Перещепино, Підгородньому, Краснопіллі, Олександрівці та інших селах і містах падав сильний град.
Багато власників городів і ділянок скаржаться на те, що град знищив помідори, огірки, полуницю та інші культури.
На Дніпропетровщині випав сильний град / Фото Олександра Сохача
Град побив полуницю, помідори, картоплю / Фото Олександра Сохача
Негода на Дніпропетровщині: коротко
- Раніше через сильні дощі на Дніпропетровщині вийшла з берегів річка Гнилокіш. Як наслідок, затопило більше ніж 200 будинків.
- У Дніпрі після зливи 2 червня на вулицях помітили чоловіка, який плавав по дорозі на байдарці.
- Того ж дня у місті Новомосковськ почав руйнуватися автомобільний міст. У ньому розмило землю біля однієї з основ.
- 8 червня у Дніпрі пройшли сильна злива з грозами та град, а також смерч, який пронісся на одному з місцевих пустирів.