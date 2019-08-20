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      Зруйнована стеля та фізкультура в коридорі: в яких умовах навчаються діти у сільській школі

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      У селі Скибинці новий навчальний рік учні розпочнуть зі зруйнованою стелею спортзалу та уроками фізкультури у коридорах. Розвалюватися школа почала ще у навесні 2018 року, проте влада досі не спромоглася зробити там ремонт.

      Вже за два тижні українські школярі займуть свої місця в навчальних класах. Проте школярі із села Скибинці, що на Київщині, можуть залишитися вдома. І все через зруйновану стелю спортзалу, яку не можуть відремонтувати вже 15 місяців.

      Читайте також: Екологічні товари для школярів: як навчити дітей турбуватися про довкілля

      Школі у Скибинці вже понад 50 років і тут жодного разу не робили капітального ремонту. У ній на сьогодні навчається 92 дитини. Стеля у спортзалі обвалилася ще навесні минулого року. Відтоді громада села неодноразово зверталася до влади. Проте отримували лише відмовки про відсутність коштів.

      Писали лист прохання до губернатора, в район. Зверталися і до депутатів, просили про допомогу. Надіємося,
      – розповіла мати учениці школи Наталя Степунова.

      На думку Олексія Франчука, таке зволікання з ремонтом пов'язане з бажанням влади скорочувати кількість шкіл. "Чому місцева влада наша тормозить весь процес? Тому що на даний час, як показала ситуація, вони зацікавлені в тому, щоб сьогодні школи понижувати в ступені. Закривати, тому що не вистачає фінансування", – заявив депутат Тетіївської ОТГ Олексій Франчук.

      Як виглядає спортивний зал у школі: дивіться фото

      Після обвалу стелі Департамент освіти Тетіївської ради видав наказ про закриття школи, а вчителям запропонували піти у вимушену безстрокову відпустку. Проте батьки відстояли заклад, погодившись, аби їх діти займалися фізкультурою у фойє та коридорах. Адже найближча школа розташована у Кашперівці, що за 10 кілометрів від Скибинців.

      Уроки фізкультури
      Уроки фізкультури в коридорі

      Коли ж журналісти звернулися до Тетіївської міськради, то там запевнили, що про школу знають і уже домовились з Київською облдержадміністрацією про виділення коштів. Наразі розпочато тендер на ремонт стелі.

      Область зараз виділяє кошти. Частину вони, а15% ми даємо свого співфінансування. Зараз проходить тендерна процедура. Область дає основну субвенцію – 1 мільйон 360 тисяч гривень, 240 тисяч ми в бюджеті заклали,
      – пояснив секретар Тетіївської міськради Сергій Денисюк.

      Проте залишається одне "але": за тендером, капітальний ремонт у школі має завершитись 31 грудня 2019 року, а новий навчальний рік починається з 1 вересня 2019 року. Проте такий приклад у масштабах країни не поодинокий. І поки будується "нова українська школа", то учні в сільській місцевості продовжують навчатися у старих занедбаних будівлях.

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      Автор: Олексій Печій
      Теги: Новини України Освіта Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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