Зруйновані будинки та тіла: моторошне відео наслідків обстрілу селища Сартана

Селище Сартана, що на Донеччині, також опинилося під обстрілами. На жаль, від цинічних дій російських загарбників з життям назавжди попрощалися місцеві мешканці.

Як розповіли у Маріупольській міській раді, російські окупанти здійснили авіаналіт на селище Сартана в передмісті Маріуполя, внаслідок чого загинуло щонайменше 3 людей.

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Що відомо про обстріл Сартани

Приблизно о 15:00 російські окупанти нанесли авіаудар військами Росії по селищу Сартана біля Маріуполя. Щонайменше 3 людей загинули, ще шестеро постраждали. Травмованих ушпиталили до лікарень.

Заступник очільник МВС Антон Геращенко також написав, що від обстрілів страждають мирні мешканці.

Вони навіки попрощалися з життям через бажання Путіна звільнити Україну від нацистів,

– наголосив Геращенко.

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У селищі Сартана є постраждалі / Фото з телеграму Антона Геращенка