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      Зруйновані будинки та інфраструктура: президент Латвії відвідав Донбас

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      Президент Латвії у районі ООС
      Президент Латвії у районі ООС / Facebook

      Раймондс Вейоніс, президент Латвії, відвідав район проведення Операції Об’єднаних сил, щоб на власні очі переконатися, що російські окупанти ведуть неоголошену війну не лише з українськими військовими, а й проти мирного населення.

      Про це повідомив прес-центр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.

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      Президент Латвійської Республіки зустрівся з начальником штабу та першим заступником Командувача об'єднаних сил Валерієм Залужним з метою отримання актуальної інформації щодо ситуації в районі ООС.


      Президент Латвії в штабі української армії

      Особливу увагу присвятили під час зустрічі характеру та особливостям ООС та загалом питанням безпеки у регіоні.

      Попри Мінські домовленості, російська сторона продовжує нагнітати ситуацію на сході України і не зацікавлена у припиненні бойових дій,
      – наголосив Залужний.

      "Пан Вейоніс оглянув зруйновані росіянами житлові будинки, інтернат, лікарню та інші споруди соціальної інфраструктури", – також йдеться у повідомленні штабу ООС.

      Окрім того, президент Латвійської Республіки відвідав одну з військових частин, де познайомився з умовами життя та побутом військових, особисто зустрівся та спілкувався з ними.

      Нагадаємо, президент Латвійської Республіки Раймондс Вейоніс з 24 листопада перебуває з офіційним візитом в Україні, і одним з пунктів програми візиту були відвідини території Донбасу поблизу лінії зіткнення, де триває російсько-українська війна.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні Сили України Україна – Росія Латвія
      Джерело: 24 канал
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