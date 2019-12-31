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      "Зшити" країну: Гончарук розповів, на що розраховує уряд у 2020 і які завдання ставить

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      Прем'єр Гончарук відповів на питання про економіку України / Колаж 24 каналу

      Прем'єр-міністр Олексій Гончарук завданням номер один для уряду в 2020 році вважає розбудову доріг. Також він не бачить жодної проблеми у дефіциті бюджету та розраховує отримати транш МВФ уже за кілька місяців.

      Про все це голова Кабінету Міністрів України Олексій Гончарук говорив у ефірі телеканалу "Україна 24".

      До теми: Гончарук пригрозив новим ударом по гральному бізнесу, який "почав підіймати голову" 

      Про дефіцит бюджету

      Дефіцит – це нормальний стан бюджету в кожному році, вважає прем'єр.

      Цей обсяг коштів (мовилося про 100 мільярдів гривень – 24 канал) можна компенсувати завдяки запозиченням і завдяки детінізації економіки. Насправді, детінізація економіки – це головний ресурс, на який ми розраховуємо в наступному році,
      – наголосив Гончарук.

      Про гроші від МВФ

      Голова уряду переконує, що надходженню грошей від МВФ нічого не заважає.

      Це абсолютно технічна робота. Це питання декількох місяців. Я не маю жодного сумніву, що ми цю технічну роботу доведемо до кінця і проблем не буде,
      – певен прем'єр.

      Також Гончарук наголосив, що МВФ не "висмоктує ресурси", як це намагаються показати деякі "олігархічні ЗМІ".

      "Нам стратегічно важливо отримати довгострокову програмну роботу з МВФ, бо це дуже авторитетна світова організація, і це сигнал для інвесторів, що можна заходити в Україну, з одного боку, з іншого боку – це можливість мати дешеві ресурси", – пояснив Гончарук.

      Про енергетичну незалежність

      Голова уряду каже, що до 2023 року українська енергосистема повинна стати частиною європейської. Тобто – відділитися від російсько-білоруської як спадщини СРСР.

      Документи вже підписані, просто треба над цим працювати. Сподіваємося, що в 2023 році об'єднання мереж, української та європейської, вже станеться. Це дасть нам можливість навіть експортувати електроенергію, і на цьому заробляти,
      – сказав прем'єр-міністр.

      "Щоб приєднатися до європейської мережі, нам доведеться відрізуватися від російської і білоруської. Ми від цього нікуди не дінемося, і це історичне рішення вже прийнято. Ми вже поступово до цього йдемо ", – підсумував Гончарук.

      Про дороги

      У 2020 році, каже голова уряду, заплановано збудувати 4 тисячі кілометрів доріг. 

      Дорогами потрібно "зшити" країну. Це задача, мабуть, номер один на наступний рік,
      – заявив Гончарук.

      Виконання планів, утім, залежить від того, "наскільки вдасться залучити до завдань підрядників якісних, зокрема, з міжнародними грошима".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Бюджет 2020 Гроші Дороги МВФ Транш МВФ Енергетика
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