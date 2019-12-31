"Зшити" країну: Гончарук розповів, на що розраховує уряд у 2020 і які завдання ставить

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук завданням номер один для уряду в 2020 році вважає розбудову доріг. Також він не бачить жодної проблеми у дефіциті бюджету та розраховує отримати транш МВФ уже за кілька місяців.

Про все це голова Кабінету Міністрів України Олексій Гончарук говорив у ефірі телеканалу "Україна 24".

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Про дефіцит бюджету

Дефіцит – це нормальний стан бюджету в кожному році, вважає прем'єр.

Цей обсяг коштів (мовилося про 100 мільярдів гривень – 24 канал) можна компенсувати завдяки запозиченням і завдяки детінізації економіки. Насправді, детінізація економіки – це головний ресурс, на який ми розраховуємо в наступному році,

– наголосив Гончарук.

Про гроші від МВФ

Голова уряду переконує, що надходженню грошей від МВФ нічого не заважає.

Це абсолютно технічна робота. Це питання декількох місяців. Я не маю жодного сумніву, що ми цю технічну роботу доведемо до кінця і проблем не буде,

– певен прем'єр.

Також Гончарук наголосив, що МВФ не "висмоктує ресурси", як це намагаються показати деякі "олігархічні ЗМІ". "Нам стратегічно важливо отримати довгострокову програмну роботу з МВФ, бо це дуже авторитетна світова організація, і це сигнал для інвесторів, що можна заходити в Україну, з одного боку, з іншого боку – це можливість мати дешеві ресурси", – пояснив Гончарук.

Про енергетичну незалежність

Голова уряду каже, що до 2023 року українська енергосистема повинна стати частиною європейської. Тобто – відділитися від російсько-білоруської як спадщини СРСР.

Документи вже підписані, просто треба над цим працювати. Сподіваємося, що в 2023 році об'єднання мереж, української та європейської, вже станеться. Це дасть нам можливість навіть експортувати електроенергію, і на цьому заробляти,

– сказав прем'єр-міністр.

"Щоб приєднатися до європейської мережі, нам доведеться відрізуватися від російської і білоруської. Ми від цього нікуди не дінемося, і це історичне рішення вже прийнято. Ми вже поступово до цього йдемо ", – підсумував Гончарук.

Про дороги

У 2020 році, каже голова уряду, заплановано збудувати 4 тисячі кілометрів доріг.

Дорогами потрібно "зшити" країну. Це задача, мабуть, номер один на наступний рік,

– заявив Гончарук.

Виконання планів, утім, залежить від того, "наскільки вдасться залучити до завдань підрядників якісних, зокрема, з міжнародними грошима".

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