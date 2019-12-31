"Зшити" країну: Гончарук розповів, на що розраховує уряд у 2020 і які завдання ставить
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук завданням номер один для уряду в 2020 році вважає розбудову доріг. Також він не бачить жодної проблеми у дефіциті бюджету та розраховує отримати транш МВФ уже за кілька місяців.
Про все це голова Кабінету Міністрів України Олексій Гончарук говорив у ефірі телеканалу "Україна 24".
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Про дефіцит бюджету
Дефіцит – це нормальний стан бюджету в кожному році, вважає прем'єр.
Цей обсяг коштів (мовилося про 100 мільярдів гривень – 24 канал) можна компенсувати завдяки запозиченням і завдяки детінізації економіки. Насправді, детінізація економіки – це головний ресурс, на який ми розраховуємо в наступному році,
– наголосив Гончарук.
Про гроші від МВФ
Голова уряду переконує, що надходженню грошей від МВФ нічого не заважає.
Це абсолютно технічна робота. Це питання декількох місяців. Я не маю жодного сумніву, що ми цю технічну роботу доведемо до кінця і проблем не буде,
– певен прем'єр.
Також Гончарук наголосив, що МВФ не "висмоктує ресурси", як це намагаються показати деякі "олігархічні ЗМІ".
"Нам стратегічно важливо отримати довгострокову програмну роботу з МВФ, бо це дуже авторитетна світова організація, і це сигнал для інвесторів, що можна заходити в Україну, з одного боку, з іншого боку – це можливість мати дешеві ресурси", – пояснив Гончарук.
Про енергетичну незалежність
Голова уряду каже, що до 2023 року українська енергосистема повинна стати частиною європейської. Тобто – відділитися від російсько-білоруської як спадщини СРСР.
Документи вже підписані, просто треба над цим працювати. Сподіваємося, що в 2023 році об'єднання мереж, української та європейської, вже станеться. Це дасть нам можливість навіть експортувати електроенергію, і на цьому заробляти,
– сказав прем'єр-міністр.
"Щоб приєднатися до європейської мережі, нам доведеться відрізуватися від російської і білоруської. Ми від цього нікуди не дінемося, і це історичне рішення вже прийнято. Ми вже поступово до цього йдемо ", – підсумував Гончарук.
Про дороги
У 2020 році, каже голова уряду, заплановано збудувати 4 тисячі кілометрів доріг.
Дорогами потрібно "зшити" країну. Це задача, мабуть, номер один на наступний рік,
– заявив Гончарук.
Виконання планів, утім, залежить від того, "наскільки вдасться залучити до завдань підрядників якісних, зокрема, з міжнародними грошима".
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