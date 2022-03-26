Про це секретар Ради національної безпеки та оборони повідомив у прямому ефірі загальнонаціонального марафону "UAразом", інформує 24 канал.

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Водночас Олексій Данілов зазначив, що завдяки українським військовим ситуація стабілізувалася.

На деяких напрямках ми переходимо у контрнаступ. При чому цей контрнаступ абсолютно продуктивний. Ми знищуємо і є нині звільнені населені пункти на території Київської області,

– сказав він.

Окрім цього, посадовець додав, що зараз є чітке розуміння, що відбувається в Харківській області.

Нагадаємо, Заступник начальника штабу командування Сухопутних військ Олександр Грузевич поінформував, що ЗСУ контролюють величезну територію Київської області, а населений пункт Макарів поки у сірій зоні.

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