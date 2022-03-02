ЗСУ продовжують обороняти Київ: втримують визначені райони

Українська армія й надалі здійснює оборону Києва. Захисники утримують визначені райони.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що продовжують вести систематичні бойові дії за столицю.

До речі У Генштабі відповіли, скільки ракет Росія запустила по Україні від початку війни

Слід зазначити, що ворог – деморалізований. Росіяни несуть значні втрати в особовому складі та військовій техніці.

Крім того, наші військові звільнили Макарів Київської області. ЗСУ вже закріпились у місті.



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