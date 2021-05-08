ЗСУ успішно випробували український апарат для тренування військ ППО: відео
Українські військові вперше успішно випробували імітатор низьколітаючої повітряної цілі Flying Target-1. Його тестовий запуск здійснили на Рівненському військовому полігоні.
Джерело:"Армія Inform"
FT-1 використовуватимуть для тренування підрозділів протиповітряної оборони та радіолокаційних підрозділів ЗСУ. Він призначений для імітації одиночних і групових цілей.
Зверніть увагу Нацгвардія отримала сучасний французький вертоліт Airbus: фото
Схожі апарати вже використовують в арміях країн-членів НАТО. Водночас FT-1 є першою вітчизняним імітатором такого типу для українських військових.
Що відомо про Flying Target-1
- Комлексом керує оператор, який перебуває у наземній станції.
- Завдяки цьому можна використовувати різні точки маршруту.
- Крім цього – виставляти політ низьколітаючої цілі в автоматичному та ручному режимах роботи.
- Посадку апарат здійснює парашутним способом.
- Водночас в екстрених ситуаціях допускається й можливе приземлення "по-літаковому".
Інші особливості апарата
Інженер компанії "Безпілотні технології" Андрій Олішевський звернув увагу на те, що цей комплекс є компактним. Адже складається з 4 захищених кейсів.
Олішевський наголосив, що для Flying Target-1 не потрібно злітної смуги. Його на будь-які відстані може перевозити будь-який транспорт, зокрема бойова та спеціальна технікою.
Обладнання мобільне й зручне у використанні на будь-якій місцевості та в різних погодних умовах,
– підкреслив інженер.
Випробування українського апарата: дивіться відео "Армія Inform"
Успішне випробування такого імітатора є важливим, зокрема й тому, що у районі ООС ворожі безпілотники проводять повітряну розвідку позицій ЗСУ на малих висотах.
Натомість цей комплекс здатний покращити підготовку підрозділів протиповітряної оборони й навчити їх розпізнавати повітряні, зокрема –малорозмірні, на різних відстанях й висотах.
Поділитися новиною