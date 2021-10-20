Міністерство оборони України опрацьовує питання провести у жовтні-листопаді 2021 року випробування перспективних зразків озброєння з виконанням бойових пусків. ЗСУ інформує, що другий етап випробувань "Богдани" припаде на період з 20 по 23 жовтня.
До теми Підвищує наші спроможності на Донбасі, – Таран про військову допомогу США
Бойові стрільби за участю "Богдани" відбудуться на полігоні "Алібей", що в Тузлі Білгород-Дністровського району, Одеської області. Щоб уникнути нещасних випадків, стороннім особам заборонили перебувати на території стрільбища та прилеглій площі.
Останні новини ЗСУ
- У Херсонській області, поблизу рубежу з тимчасово окупованим Кримом, відбулись тренування артилерійських протитанкових резервів. Цей напрям вважають одним із найбільш загрозливих. Військові вдосконалювали реагування на "прорив" ворога.
- Допомога Сполучених Штатів Америки підвищує бойові спроможності України на морі. Мовиться про постачання кораблів класу Island. Також США постачатимуть швидкісні кораблі класу Mark 6.
- Президент Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає додаткові витрати на армію – майже 40 мільярдів гривень.
- У ЗСУ скасують всі обмеження, які стосувалися жінок.
- Ракетну зброю для України обіцяла надати Велика Британія. Спочатку Україна отримає 2 кораблі-тральщики. Вони захищатимуть узбережжя від мінної загрози.