Міністерство оборони України опрацьовує питання провести у жовтні-листопаді 2021 року випробування перспективних зразків озброєння з виконанням бойових пусків. ЗСУ інформує, що другий етап випробувань "Богдани" припаде на період з 20 по 23 жовтня.

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Бойові стрільби за участю "Богдани" відбудуться на полігоні "Алібей", що в Тузлі Білгород-Дністровського району, Одеської області. Щоб уникнути нещасних випадків, стороннім особам заборонили перебувати на території стрільбища та прилеглій площі.

Довідка. " Богдана" – перша українська самохідна артилерійська установка, яку розробили під "натівський" калібр 155 міліметрів.

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