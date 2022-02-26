Депутатка від президентської партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла о 4:45 заявила, що Збройні сили України успішно протистоять Росії й обороняють столицю. Вони витісняють з Києва диверсійно-розвідувальні групи.

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"ЗСУ витісняють ДРГ з Києва. Тривають бої", – написала нардепка Безугла.

Запеклі бої в Києві

Досі у місті йде артилерійська та мінометна атака. Киян закликають не залишати укриття.

Також українські військові затримали 60 ворожих диверсантів. Вони вчиняли злочинні дії проти українського народу на Троєщині.

Ворогу не вдається закріпитися у столиці, а для ТЕЦ на Троєщині нічого не загрожує.

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