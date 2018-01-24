20:21
24 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРЄ ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ОСКАР-2018 КІР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін міняє стать. Підготовка до ЧФ-2018
Вєсті Кремля
22:17, 23 січня
Вєсті. UA. Манери жінки ІІІ тисячоліття. Саакашвілі проти Києва
Вєсті.UA
21:41, 23 січня
На що
ЦРУ
09:18, сьогодні
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все.
Згадати все
20:20, 22 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРЄ ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ОСКАР-2018 КІР

ЗСУ можуть розібратись з бойовиками за 2 дні, – експерт

19:16, сьогодні 1153 Читать новость на русском
ЗСУ можуть розібратись з бойовиками за 2 дні
ЗСУ можуть розібратись з бойовиками за 2 дні / defence-line.org

Зараз у арміях терористичних "ЛДНР" серйозний брак кадрів – не комплектація вояками становить близько 60%.

Про це заявив президент Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу Сергій Гармаш у інтерв'ю для журналу "Країна", пише gazeta.ua.

Ті шахтарі, які в результаті "націоналізації" бойовиками підприємств, пішли служити в "армію" терористів – не воюють проти України.

Читайте також: Бойовики помилково обстріляли один одного на Світлодарській дузі

"Там відчувається кадровий голод. Кажуть про некомплект у 60%. Якщо вірити тим повідомленням, які йдуть від того ж Ходаковського і тим, хто в процесі - некомплект дуже серйозний", – розповів Гармаш.

При цьому він додав, що хто йде воювати за бойовиків йдуть, щоб заробити, а не через ідею. Тож коли починаються серйозні бої – просто тікають.

За словами Гармаша, армія доволі слабка і бойовики цього не приховують. Розуміють, що якщо не буде військової підтримки Росії, то ніяких перспектив у них немає.

"Заходу не обов'язково давати нам зброю. Нам достатньо, аби НАТО гарантувало невтручання Росії. Вони спроможні це зробити. Навіть закрити небо своєю авіацією. Тоді б ми розібрались з цими терористами за два дні. Так кажуть наші військові", – додав Гармаш.

Теги: Новини України Новини Росії Збройні Сили України Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Несподіваний рейтинг партії Зеленського: за кого українці проголосували б сьогодні
сьогодні, 20:01 Несподіваний рейтинг партії Зеленського: за кого українці проголосували б сьогодні
395
Ми в Україні – цифрові робінгуди та кіберпанки, – розробник електронного карбованця
сьогодні, 19:01 Ми в Україні – цифрові робінгуди та кіберпанки, – розробник електронного карбованця
Борис Немировський 209
Почему политики все реже вспоминают о Крыме
сьогодні, 18:00 Почему политики все реже вспоминают о Крыме
Павло Казарін 303
Реформа сельской медицины – нет грязным амбулаториям без воды и отсутствию квалифицированных врачей
сьогодні, 16:56 Реформа сельской медицины – нет грязным амбулаториям без воды и отсутствию квалифицированных врачей
Лев Парцхаладзе 367
сьогодні, 15:00 "Путінюгенд": за підтримки очільника Кремля фейковий депутат Держдуми вербує дітей в Україні
Олексій Чибісов 1280
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Майбутнє біткойну в Україні: у Мін'юсті прояснили ситуацію
7 січня , 18:05
Очільника Львівщини запідозрили у хабарництві через 90% знижку на політ
 26 жовтня 2017 , 21:23
Тіна Кароль: особисте життя та шлях до успіху української зірки
25 січня , 09:01
Чому BMW i3 не залежить від розетки?
 13 грудня 2017 , 17:05
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук