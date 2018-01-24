ЗСУ можуть розібратись з бойовиками за 2 дні, – експерт

Зараз у арміях терористичних "ЛДНР" серйозний брак кадрів – не комплектація вояками становить близько 60%.

Про це заявив президент Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу Сергій Гармаш у інтерв'ю для журналу "Країна", пише gazeta.ua.

Ті шахтарі, які в результаті "націоналізації" бойовиками підприємств, пішли служити в "армію" терористів – не воюють проти України.

Читайте також: Бойовики помилково обстріляли один одного на Світлодарській дузі

"Там відчувається кадровий голод. Кажуть про некомплект у 60%. Якщо вірити тим повідомленням, які йдуть від того ж Ходаковського і тим, хто в процесі - некомплект дуже серйозний", – розповів Гармаш.

При цьому він додав, що хто йде воювати за бойовиків йдуть, щоб заробити, а не через ідею. Тож коли починаються серйозні бої – просто тікають.

За словами Гармаша, армія доволі слабка і бойовики цього не приховують. Розуміють, що якщо не буде військової підтримки Росії, то ніяких перспектив у них немає.

"Заходу не обов'язково давати нам зброю. Нам достатньо, аби НАТО гарантувало невтручання Росії. Вони спроможні це зробити. Навіть закрити небо своєю авіацією. Тоді б ми розібрались з цими терористами за два дні. Так кажуть наші військові", – додав Гармаш.