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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

ЗСУ на Донбасі отримають нові позашляховики "Богдан": фото

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Невдовзі для експлуатації військовими Збройних сил України у зоні бойових дій на Донбасі надійде перша партія багатоцільових позашляховиків "Богдан 2351". Автомобілі вже пройшли визначальні відомчі випробування та допущені до експлуатації в ЗСУ.

Про це розповів комерційний директор автоскладального заводу №2 корпорації "Богдан" Ігор Осадчий, повідомляє "Укрінформ".

"Автомобіль призначений для перевезення особового складу, перевезення командира, який паралельно може перевезти із собою невеликий вантаж, паливо або боєкомплекти, багажник цього автомобіля дозволяє перевозити ящики з патронами без проблем. Вантажопідйомність автомобіля – 1 тонна, ми рекомендуємо навантажувати вантажний відсік до 700 кілограмів", – розповів Осадчий.

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Позашляховик "Богдан 2351" виконаний на базі шасі повнопривідного автомобіля Great Wall Wingle 5 doublecab, який тестово експлутувався ЗСУ з 2013 по 2015 рік.

Усі фото: "Укрінформ"

Теги: Новини України Фотоновини Збройні Сили України Транспорт Авто
Джерело: 24 Канал
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