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      ЗСУ потужним ударом з висоти знищили двох окупантів: ефектне відео

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      Українські бійці знищили двох окупантів на Донбасі
      Українські бійці знищили двох окупантів на Донбасі / Скрін з відео

      Військові Збройних Сил України потужним ударом з повітря знищили позицію російських окупаційних військ на Донбасі. Внаслідок операції вдалося ліквідувати двох бойовиків.

      Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" на своїй сторінці у Facebook розповів, що українські бійці здійснили удари у відповідь на застосування бойових дронів оупантами.

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      "У результаті адекватної відповіді на застосування противником бойових дронів, підрозділом "птахів" було прийнято рішення про вітання плюшкою окупантів. Результатом вітання двоє окупантів приєдналися до бригади-200, ще один зализує рани", – написав він.

      Зазначимо, російські окупаційні війська продовжують цинічно порушувати перемир'я на Донбасі та обстрілювати бійців ЗСУ. Так, за останню добу 14 квітня бойовики здійснили 10 обстрілів. Втрат серед українських воїнів немає, однак ворог отримав гідну відповідь – 4 ліквідовані проросійські бойовики, ще троє отримали поранення.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України Жертви
      Джерело: 24 канал
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