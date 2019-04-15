ЗСУ провели масштабне навчання з протиповітряної оборони: видовищне відео

У зоні Операції об'єднаних сил відбулись широкомасштабні навчання з протиповітряної оборони. Військові залучили літаки винищувальної авіації, а також підрозділи зенітних ракетних військ.

У прес-службі ООС заявили, що у навчанні взяли участь зенітно-ракетний комплекс С-300, а також підрозділи, що мають на озброєнні зенітно-ракетні комплекси "Бук-М1", "Оса-АКМ", "Стріла-10", 2С6 "Тунгуска", ПЗРК і зенітні установки ЗУ-23-3.

Читайте також: У Чорне море зайшов ракетний есмінець США, Росія почала стеження: фото

Українські військові відпрацювали виявлення, супроводження, знищення повітряних цілей, здійснення маневру у нові позиційні райони, ведення вогню по повітряному противнику із засідок.

Дивіться фото масштабних військових навчань в ООС:

Підрозділи Об'єднаних сил практикувались випускати ракети та ведення вогню гарматним озброєнням по повітряних цілях.



Участь у навчаннях взяли літаки винищувальної авіації

"Особовий склад пунктів управління, льотчики винищувальної авіації, розрахунки зенітко-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій впоралися із завданням на "відмінно", – пояснили в ООС.



Навчання з протиповітряної оборони

Дивіться вражаюче відео навчання з протиповітряної оборони: