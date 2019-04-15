ЗСУ провели масштабне навчання з протиповітряної оборони: видовищне відео
У зоні Операції об'єднаних сил відбулись широкомасштабні навчання з протиповітряної оборони. Військові залучили літаки винищувальної авіації, а також підрозділи зенітних ракетних військ.
У прес-службі ООС заявили, що у навчанні взяли участь зенітно-ракетний комплекс С-300, а також підрозділи, що мають на озброєнні зенітно-ракетні комплекси "Бук-М1", "Оса-АКМ", "Стріла-10", 2С6 "Тунгуска", ПЗРК і зенітні установки ЗУ-23-3.
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Українські військові відпрацювали виявлення, супроводження, знищення повітряних цілей, здійснення маневру у нові позиційні райони, ведення вогню по повітряному противнику із засідок.
Дивіться фото масштабних військових навчань в ООС:
Підрозділи Об'єднаних сил практикувались випускати ракети та ведення вогню гарматним озброєнням по повітряних цілях.
Участь у навчаннях взяли літаки винищувальної авіації
"Особовий склад пунктів управління, льотчики винищувальної авіації, розрахунки зенітко-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій впоралися із завданням на "відмінно", – пояснили в ООС.
Навчання з протиповітряної оборони
Дивіться вражаюче відео навчання з протиповітряної оборони: