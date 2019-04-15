14:49
15 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як Рогозін привітав Гагаріна з днем космонавтики. Сплячка Медведєва
      Вєсті Кремля
      16:58, 13 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Фантастичні подарунки від Порошенка. Бойко вирішив хайпанути
      Вєсті.UA
      18:56, 13 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Київський фунікулер
      Згадати все
      23:48, 12 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      ЗСУ провели масштабне навчання з протиповітряної оборони: видовищне відео

      389 Читать новость на русском
      Навчання з протиповітряної оборони
      Навчання з протиповітряної оборони / www.facebook.com

      У зоні Операції об'єднаних сил відбулись широкомасштабні навчання з протиповітряної оборони. Військові залучили літаки винищувальної авіації, а також підрозділи зенітних ракетних військ.

      У прес-службі ООС заявили, що у навчанні взяли участь зенітно-ракетний комплекс С-300, а також підрозділи, що мають на озброєнні зенітно-ракетні комплекси "Бук-М1", "Оса-АКМ", "Стріла-10", 2С6 "Тунгуска", ПЗРК і зенітні установки ЗУ-23-3.

      Читайте також: У Чорне море зайшов ракетний есмінець США, Росія почала стеження: фото

      Українські військові відпрацювали виявлення, супроводження, знищення повітряних цілей, здійснення маневру у нові позиційні райони, ведення вогню по повітряному противнику із засідок.

      Дивіться фото масштабних військових навчань в ООС:

      Підрозділи Об'єднаних сил практикувались випускати ракети та ведення вогню гарматним озброєнням по повітряних цілях.

      оос
      Участь у навчаннях взяли літаки винищувальної авіації

      "Особовий склад пунктів управління, льотчики винищувальної авіації, розрахунки зенітко-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій впоралися із завданням на "відмінно", – пояснили в ООС.

      оос
      Навчання з протиповітряної оборони

      Дивіться вражаюче відео навчання з протиповітряної оборони:

       

      blog_ava
      Великдень в Україні 2019: дата і традиції
      сьогодні
      14763
      Теги: Війна на Донбасі Україна – Росія Новини України Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Зброя
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Порошенко і Зеленський про ринок землі: що говорять кандидати
      сьогодні , 14:33 Порошенко і Зеленський про ринок землі: що говорять кандидати
      2862
      "Гра престолів" 8 сезон: все, що відомо про фінал серіалу
      сьогодні , 13:02 "Гра престолів" 8 сезон: все, що відомо про фінал серіалу
      3267
      Донбасс без воды: ежедневный риск
      сьогодні , 12:00 Донбасс без воды: ежедневный риск
      Максим Єфімов 590
      Будинки-привиди на Донбасі: кого тут чекали – українську армію чи "русскую весну"?
      сьогодні , 08:40 Будинки-привиди на Донбасі: кого тут чекали – українську армію чи "русскую весну"?
      Повернись живим 1524
      Головні новини 14 квітня: дебати Порошенка та звільнення скандального Семочка
      сьогодні , 08:01 Головні новини 14 квітня: дебати Порошенка та звільнення скандального Семочка
      4406
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук