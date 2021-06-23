Рятувальники продовжують пошукові роботи навіть вночі. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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Зсув грунту на пляжі в Лебедівці: нові подробиці

Зсув грунту ну пляжі стався в селі Лебедівка Білгород-Дністровського району Одеської області 22 червня приблизно о 14:30. Обвал заввишки у 15 метрів, а його площа – до 150 квадратних метрів.

Ситуація ускладнена тим, що на місці рятувальники знайшли жіночі речі. Тож є підозра, що щонайменше одна людина може бути під завалом досі.

Тож є підозра, що щонайменше одна людина може бути під завалом досі. Пошуками ймовірних постраждалих займаються у ДСНС, допомагають військовослужбовці та місцеві мешканці.

Поруч з пляжем розташовані 6 баз відпочинку. Окрім пошукових робіт на місці інциденту, правоохоронці намагаються з'ясувати, чи не зник хтось із відпочивальників.

У ДСНС розповіли, що станом на кінець доби 22 червня розчищено понад 65 квадратних метрів завалу. Пошукові роботи не припинять і вночі – на місці організували освітлення, загалом залучили 63 людини та 7 одиниць техніки.

Зверніть увагу: цього ж дня, 22 червня, зсув грунту стався і в Тернополі. Під завалами опинилися двоє людей. На жаль, життя одного з них врятувати не вдалося.