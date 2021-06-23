Зсув трапився у другій половині дня 22 червня. Пошуки зупиняли на ніч, оскільки досі існує загроза повторного зсуву.

До теми Зсув грунту на пляжі в Одеській області: нові подробиці від рятувальників

Актуальна інформація про пошук

Станом на 9 годину ранку 23 червня на місці зсуву ґрунту в Лебедівці працювали 10 рятувальників.

Їм допомагали 5 добровольців.

Окрім цього, туди направили ще 30 співробітників ДСНС.

До пошуку потерпілих планують залучити й кінологів.

ТСН повідомляє, що обвалилося приблизно 150 тонн землі.

Це трапилося внаслідок рясних дощів, які були напередодні.



Рятувальники розкопують завали в Одеській області / Фото ДСНС Одещини

Людей не засипало

Наразі не було жодних заяв про зникнення людей у цьому селі. Жінка, речі якої знайшли на берегу, виявилась живою. Також на базу відпочинку "Жемчужина" повернулися всі зареєстровані жителі.

Проте на курорті Лебедівка люди нерідко відпочивають в наметах. Через це поки неможливо напевне сказати, що під час обвалу на пляж ніхто не постраждав.

Техніка працює на місці обвалу в Одеській області: відео телеграму "Підслухано в Одесі"

Що відомо про це зсув

Перед тим, як трапився зсув ґрунту, на цьому місці бачили людей.

Один свідок сказав, що там була 1 жінка.

Інший стверджував – бачив там сім'ю з дитиною.

63 рятувальники продовжували пошукові роботи до опівночі.

Також залучили 6 одиниць техніки.

Розкопки пляжу, де стався обвал ґрунту в Лебедівці 22 червня: відео телеграму "Підслухано в Одесі"