Обвал ґрунту на пляжі в Одеській області: зниклих знайшли, проте роботи тривають – відео

Продовжують шукати людей, які могли опинитись під землею після зсуву в Одеській області. До пошуку вже залучили кінологів. ЗМІ повідомляють, що жінку, яка могла бути під землею, знайшли. Вона не постраждала внаслідок обвалу на пляжі.
Зсув трапився у другій половині дня 22 червня. Пошуки зупиняли на ніч, оскільки досі існує загроза повторного зсуву.
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Актуальна інформація про пошук
- Станом на 9 годину ранку 23 червня на місці зсуву ґрунту в Лебедівці працювали 10 рятувальників.
- Їм допомагали 5 добровольців.
- Окрім цього, туди направили ще 30 співробітників ДСНС.
- До пошуку потерпілих планують залучити й кінологів.
- ТСН повідомляє, що обвалилося приблизно 150 тонн землі.
- Це трапилося внаслідок рясних дощів, які були напередодні.
Рятувальники розкопують завали в Одеській області / Фото ДСНС Одещини
Людей не засипало
Наразі не було жодних заяв про зникнення людей у цьому селі. Жінка, речі якої знайшли на берегу, виявилась живою. Також на базу відпочинку "Жемчужина" повернулися всі зареєстровані жителі.
Проте на курорті Лебедівка люди нерідко відпочивають в наметах. Через це поки неможливо напевне сказати, що під час обвалу на пляж ніхто не постраждав.
Техніка працює на місці обвалу в Одеській області: відео телеграму "Підслухано в Одесі"
Що відомо про це зсув
- Перед тим, як трапився зсув ґрунту, на цьому місці бачили людей.
- Один свідок сказав, що там була 1 жінка.
- Інший стверджував – бачив там сім'ю з дитиною.
- 63 рятувальники продовжували пошукові роботи до опівночі.
- Також залучили 6 одиниць техніки.
Розкопки пляжу, де стався обвал ґрунту в Лебедівці 22 червня: відео телеграму "Підслухано в Одесі"