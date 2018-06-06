Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники

Місто Чорноморськ, що біля Одеси втратило вже 30 гектарів землі. Це не просто земля – це кілька кварталів приватних будинків, які пішли в прірву через масштабний зсув ґрунту. Здавалось б, природні чинники, таке буває і від примх природи ніхто не застрахований, якби не кілька але.

Чорноморськ – портове містечко поруч з Одесою. Приморські квартали нині нагадують Широкине, все те саме, курортна зона, приватні будинки в руїнах, тільки там війна, а в Чорноморську війни ніколи не було.

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У Чорноморську будинок за будинком "з’їдають" зсуви. Руїни першої лінії стоять покинуті, їх вже неможливо відбудувати.

Зсув величезний, повзе смуга довжиною у кілометр і кількасот метрів завширшки, усе відбувається водночас. Це ніби величезна гойдалка. Поки на горі земля провалюється вниз, берег моря випирає вгору. І там, і там – будинки, тому вони руйнуються. Усе це стоїть на ґрунтових водах, яким немає куди діватися.



Чорноморськ

Зсув не зупиняється вже п’ять років і забирає все більше шматків землі. Ніякий ремонт вже не врятує споруди, в них навіть перебувати всередині небезпечно. Також понад 60 будинків на приморській нещодавно залишились без води. ЇЇ просто відключили, бо зсуви постійно рвуть труби. Ремонтувати кажуть, дурна робота.

Міською головою Чорноморська є Валерій Хмельнюк. Він є "мером-довгожителем", адже очолив це місто ще за часів СРСР. Керує містом Хмельнюк вже понад 30 років.



Валерій Хмельнюк

Юрій Крук відповідає у мерії за вирішення проблеми зсувів. Він непроста людина він походить із політично впливової родини. Батько і старший брат колишні депутати Верховної Ради. Сам Крук директор колишнього Чорноморського порту.

"У 2016 році мер міста запросив мене обійняти посаду заступника міського голови і доручив мені координувати реалізацію цього проекту", – розповів Крук.

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Юрій Крук зазначив, що Міська рада замовила ще у 2012 році проект про протизсувні споруди. В 2013 році він був затверджений. Наразі на освоєння об’єктів витрачено вже 55 мільйонів, потрібно ще 155 мільйона.

Чому протизсувні роботи є неефективними – дивіться у програмі.