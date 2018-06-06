09:48
6 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
19°C 11°C
  • четвер
    22°C 9°C
  • п'ятниця
    24°C 11°C
  • субота
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Поклонська проти Романових. Мисливці за поцілунками
Вєсті Кремля
00:07, сьогодні
Вєсті.UA. Лицарі ГПУ. Коштовності Тимошенко
Вєсті.UA
21:59, 5 червня
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Програми ЦРУ
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники

ЦРУ 214 Читать новость на русском

Місто Чорноморськ, що біля Одеси втратило вже 30 гектарів землі. Це не просто земля – це кілька кварталів приватних будинків, які пішли в прірву через масштабний зсув ґрунту. Здавалось б, природні чинники, таке буває і від примх природи ніхто не застрахований, якби не кілька але.

Чорноморськ – портове містечко поруч з Одесою. Приморські квартали нині нагадують Широкине, все те саме, курортна зона, приватні будинки в руїнах, тільки там війна, а в Чорноморську війни ніколи не було.

Читайте також: Куди "Ідріска" витратила мільйони гривень обманутих туристів: розслідування про туроператорів

У Чорноморську будинок за будинком "з’їдають" зсуви. Руїни першої лінії стоять покинуті, їх вже неможливо відбудувати.

Зсув величезний, повзе смуга довжиною у кілометр і кількасот метрів завширшки, усе відбувається водночас. Це ніби величезна гойдалка. Поки на горі земля провалюється вниз, берег моря випирає вгору. І там, і там – будинки, тому вони руйнуються. Усе це стоїть на ґрунтових водах, яким немає куди діватися.


Чорноморськ

Зсув не зупиняється вже п’ять років і забирає все більше шматків землі. Ніякий ремонт вже не врятує споруди, в них навіть перебувати всередині небезпечно. Також понад 60 будинків на приморській нещодавно залишились без води. ЇЇ просто відключили, бо зсуви постійно рвуть труби. Ремонтувати кажуть, дурна робота.

Міською головою Чорноморська є Валерій Хмельнюк. Він є "мером-довгожителем", адже очолив це місто ще за часів СРСР. Керує містом Хмельнюк вже понад 30 років. 


Валерій Хмельнюк

Юрій Крук відповідає у мерії за вирішення проблеми зсувів. Він непроста людина він походить із політично впливової родини. Батько і старший брат колишні депутати Верховної Ради. Сам Крук директор колишнього Чорноморського порту.

"У 2016 році мер міста запросив мене обійняти посаду заступника міського голови і доручив мені координувати реалізацію цього проекту", – розповів Крук.

Читайте також: Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні

Юрій Крук зазначив, що Міська рада замовила ще у 2012 році проект про протизсувні споруди. В 2013 році він був затверджений. Наразі на освоєння об’єктів витрачено вже 55 мільйонів, потрібно ще 155 мільйона.

Чому протизсувні роботи є неефективними – дивіться у програмі. 

Теги: Новини України Гроші Новини Одеси ЦРУ Розслідування
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
До осені склад ЦВК залишиться у "старому" вигляді
сьогодні, 08:41 До осені склад ЦВК залишиться у "старому" вигляді
Ірина Овчар 347
Бої за Мар'їнку під шквальним вогнем: як захлинувся безглуздий і непродуманий наступ терористів
5 червня, 23:00 Бої за Мар'їнку під шквальним вогнем: як захлинувся безглуздий і непродуманий наступ терористів
Віталій Дейнега 2869
Топ-5 освіжаючих напоїв, які можна приготувати самостійно
5 червня, 10:00 Топ-5 освіжаючих напоїв, які можна приготувати самостійно
844
О "ритуальных" убийствах для Путина
5 червня, 22:01 О "ритуальных" убийствах для Путина
Злой Одессит 1430
Реакція друзів на самогубство відомого українського режисера Леоніда Кантера
5 червня, 21:28 Реакція друзів на самогубство відомого українського режисера Леоніда Кантера
Катерина Петренко 3926
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук