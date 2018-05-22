18:26
22 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
21°C 9°C
  • середа
    24°C 11°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сирійський туризм. Путінський гаманець Абрамович
Вєсті Кремля
00:10, сьогодні
Вєсті.UA. Оголена Тимошенко. Радикальна хвороба
Вєсті.UA
20:16, 21 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

ZTE може повернутися на ринок: очільники США та Китаю домовились про скасування санкцій

174 Читать новость на русском
ZTE може повернутися на ринок
ZTE може повернутися на ринок / hyser

США та Китай домовилися про скасування санкцій стосовно китайської корпорації ZTE, які стосуються постачання комплектуючих до смартфонів зі Сполучених штатів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Читайте також:  Lenovo продемонструвала можливості камери революційного смартфону Z5

Рішення американського уряду призвело до того, що ZTE оголосила про припинення діяльності корпорації, тому багато американців, які працювали в Китаї залишились без роботи.

Після переговорів очільників держав Дональд Трамп закликав ZTE повернутися в бізнес. Минулого тижня в ході переговорів у Вашингтоні міністр фінансів США Стівен Мнучін і віце-прем’єр Китаю Лю Хе досягли усної домовленості щодо ZTE. В обмін на скасування американських санкцій проти китайського телеком-гіганта Пекін погодився збільшити обсяг експорту сільськогосподарських продуктів зі США.

Інше джерело стверджує, що Китай також може скасувати митні збори на американську агропродукцію, запроваджені у відповідь на мита США на китайську сталь.

Читайте також:  iPhone SE 2 та iPhone 5S порівняли на нових рендерах: фото новинки

Наразі сторони оформлять угоду щодо ZTE до або під час робочого візиту міністра торгівлі США Вілбера Росса до Пекіна наступного тижня.А адміністрація Білого дому в свою чергу наголосила, що китайський телеком-гігант не уникне "суворого" покарання, яке передбачає примусові зміни в топ-менеджменті та правлінні компанії.

Теги: Китай Техно Смартфони Новини США Дональд Трамп Санкції
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук