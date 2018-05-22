ZTE може повернутися на ринок: очільники США та Китаю домовились про скасування санкцій

США та Китай домовилися про скасування санкцій стосовно китайської корпорації ZTE, які стосуються постачання комплектуючих до смартфонів зі Сполучених штатів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

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Рішення американського уряду призвело до того, що ZTE оголосила про припинення діяльності корпорації, тому багато американців, які працювали в Китаї залишились без роботи.

Після переговорів очільників держав Дональд Трамп закликав ZTE повернутися в бізнес. Минулого тижня в ході переговорів у Вашингтоні міністр фінансів США Стівен Мнучін і віце-прем’єр Китаю Лю Хе досягли усної домовленості щодо ZTE. В обмін на скасування американських санкцій проти китайського телеком-гіганта Пекін погодився збільшити обсяг експорту сільськогосподарських продуктів зі США.

Інше джерело стверджує, що Китай також може скасувати митні збори на американську агропродукцію, запроваджені у відповідь на мита США на китайську сталь.

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Наразі сторони оформлять угоду щодо ZTE до або під час робочого візиту міністра торгівлі США Вілбера Росса до Пекіна наступного тижня.А адміністрація Білого дому в свою чергу наголосила, що китайський телеком-гігант не уникне "суворого" покарання, яке передбачає примусові зміни в топ-менеджменті та правлінні компанії.