Безрамковий смартфон Nubia Z18 від компанії ZTE: огляд, характеристики, ціна

Нещодавно з’явилася інформація, що компанія ZTE припиняє своє існування через те, що США заборонили американським компаніям продавати програмне забезпечення та комплектуючі китайській ZTE, проте ці заборони не зачеплять дочірню компанію ZTE-Nubia Z18. Більше того, компанія планує найближчим часом випустити абсолютно безрамковий смартфон Nubia Z18.

Дизайн та камера Nubia Z18

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Смартфон отримає 5,99-дюймовий екран, який виготовлений із використанням технології One Glass Solution, яка зменшує товщину скла. Різні джерела повідомляють про різну роздільну здатність дисплею. Зокрема, повідомляється, що новинка отримає Full HD+ екран із роздільною здатністю 2160 х 1080 точок, інші ж переконують, що Nubia Z18 зможе розрізнити 2880 х 1440 точок. Також виробник захистить дисплей за допомогою захисного скла Gorilla glass.



Фото Nubia Z18 з бази даних TENAA

Nubia Z18 отримає дійсно безрамковий дисплей з дуже вузькими бічними рамками, що вже стало стандартом для флагманів Nubia. Але тут ще звели до мінімуму верхню рамку, і у верхній частині екрану є виріз під фронтальну камеру. Розміри відступу в нижній частині корпусу також невеликі. Все це за задумом творців має дозволити максимально задіяти площу лицьової поверхні для виведення картинки. До слова своїм фасадом Nubia Z18 сильно нагадує дітище Енді Рубіна і його стартапу – Essential Phone. Як втім, можна порівняти новинку і з Sharp Aquos S2.



Nubia Z18 отримає подвійну основну камеру та сканер відбитків пальців

Новинку обладнають подвійною основною камерою на 24 мегапікселя та подвійним світодіодним спалахом. Nubia Z18 отримає також фронтальну камеру на 8 або 13 мегапікселів (різні джерела повідомляють різні дані). Одразу під основною камерою виробник вирішив розмістити сканер відбитків пальців.

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Корпус Nubia Z18 буде виготовлений із металу і наразі відомо лише про те, що одним із кольорів, в яких продаватиметься новинка, буде чорний. Варто також зазначити, що Nubia Z18 не отримає захисту від пилу та вологи за стандартом IP68.

Розміри Nubia Z18: висота – 148,58 міліметра, ширина – 72,54 міліметра, товщина – 8,55 міліметра, а вага новинки складе 172 грама.

Характеристики та продуктивність Nubia Z18

В смартфон вбудують 8-ядерний чіпсет Qualcomm Snapdragon 845 із тактовою частотою до 2,6 Ггц, який працюватиме у парі з графічним прискорювачем Adreno 630. Nubia Z18 буде доступний у двох варіантах: з 6 Гбайтами оперативної пам’яті та 64 Гбайтами вбудованої, з 8 Гбайтами «оперативки» та 128 Гбайтами вбудованої флеш-пам’яті. Також є можливість розширити внутрішнє сховище до 256 Гбайт за допомогою MicroSD-карт. Варто зазначити, що в бенчмарку Antutu Nubia Z18 набрав 197411 папужок, такий результат дещо нижчий ніж в попередника Nubia Z17, проте доволі хороший. Наприклад флагманський Huawei P20 Pro в бенчмарку набрав 211123 папужки.



В Nubia Z18 звели до мінімуму бокові, верхні та нижні рамки

Варто зазначити, що Nubia Z18 має незнімну батарею ємністю 3900 міліампер годин, яка в звичайному режимі роботи може забезпечити дієздатність смартфона від 2 до 3 днів, а під час постійного використання до 7 годин. Також смартфон матиме функцію швидкої зарядки за технологією Qi.



Живі фото Nubia Z18

Працюватиме новинка під управлінням операційної системи Android 8.0 (Oreo).

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Ціна та дата релізу Nubia Z18

Раніше повідомлялося, що новинку мають представити до кінця травня цього року, проте згодом дату презентації перенесли на червень. Наразі невідомо з якою ціною Nubia Z18 вийде на ринки.