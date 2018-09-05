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ZTE презентувала безрамковий смартфон Nubia Z18: характеристики, ціна

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Nubia Z18: огляд, характеристики, ціна
Nubia Z18: огляд, характеристики, ціна / Фото з вільних джерел

Сьогодні, 5 вересня, на конференції в Пекіні компанія Nubia представила флагманський спартфон під назвою Z18. Новинка отримала дві конфігурації топового заліза, безрамковий дисплей без "моноброви" та покращені можливості бездротового зв’язку.

Про це повідомляє Gizchina.

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Основні характеристики Nubia Z18

Генеральний менеджер з продуктів Nubia Ні Феї під час свого виступу розповів про характеристики пристрою. Новинка отримала 6-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD + (2160 x 1080 пікселів) і співвідношенням сторін 18:9, що займає 91,8% передньої панелі. У верхній його частині розташована кругла виїмка під селфі-камеру.

Nubia Z18
Nubia Z18 отримав безрамковий 6-дюймовий дисплей

Основна камера смартфона з підтримкою функцій штучного інтелекту складається з двох сенсорів на 16 і 24 Мп. Також вона забезпечена оптичною стабілізацією і має діафрагму f / 1,6. Роздільна здатність фронтального модуля – 8 Мп.

Nubia Z18
Nubia Z18 працюватиме на процесорі Qualcomm Snapdragon 845

"Серцем" пристрою став процесор Qualcomm Snapdragon 845 з тактовою частотою 2,8 ГГц. Базова версія смартфона оснащена 6 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам'яті, тоді як в покращеній комплектації встановлено 8 ГБ оперативної пам'яті і вона має внутрішнє сховище на 128 ГБ. Відзначимо, що слота для карт пам'яті апарат не отримав.

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Смартфон оснащений роз'ємом USB Type-C, дактилоскопічним сканером, розташованим на задній панелі, динаміками з підтримкою DTS і батареєю на 3 450 міліампер годин з функцією швидкої зарядки за технологією NeoCharge 2,5. Працює апарат під управлінням Android 8.1 Oreo з фірмовою оболонкою Nubia UI 6.0. Варто відзначити наявність в апарата чотирьох MIMO-антен, що дозволяють "розігнати" швидкість передачі по Wi-Fi до 640 Мбіт / с.

Nubia Z18
Продаж Nubia Z18 стартує 11 вересня

Дата релізу та ціна Nubia Z18

Версія смартфона з 6 ГБ оперетивної пам’яті надійде в продаж за ціною 410 доларів (близько 10 850 гривень), покращений варіант обійдеться в 480 доларів (близько 12 700 гривень). Реліз Nubia Z18 в Китаї намічений на 11 вересня 2018 року.

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Теги: Техно Смартфони Китай Ціни Огляди
Джерело: 24 Канал
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