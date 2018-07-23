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Зубна паста може спровокувати діабет: пояснення вчених

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Зубна паста може спровокувати діабет
Зубна паста може спровокувати діабет / darlin.com.ua

Речовини, які містяться у зубній пасті та косметиці, можуть спричинити цукровий діабет другого типу.

Про це повідомили фахівці з Техаського університету у США, передає "Країна здоров'я".

А все через компонент діоксид титану E171, який міститься у засобах для чищення зубів. Саме ця хімічна речовина надає різним речовинам білосніжний колір.

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В середині минулого століття E171 замінило шкідливі барвники на основі свинцю, а у 1970-х виробництво цієї речовини стало масовим.

І як зафіксували вчені, саме відтоді різко зросла кількість захворювань на діабет другого типу. Вони провели дослідження, під час яких з'ясували, що діоксид титану може бути однією з причин виникнення поширеного захворювання.

via GIPHY

До слова, гастроентерологи з Франції і Люксембурга вже попереджали про небезпечний компонент, який міститься у більшості зубних паст та жуйок – барвник E171 (діоксиду титану). Тоді вони виявили, що цей компонент може провокувати розвиток раку.

Що таке цукровий діабет?Це захворювання, яке виникає через порушення обміну речовин, при якому виникають проблеми із засвоєнням цукру на клітинному рівні. При другому типі організм виробляє інсулін, але він не сприймається організмом.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я Медицина Гігієна Діабет
Джерело: 24 Канал
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