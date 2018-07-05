Зубна щітка із паперу: український еко-стартап підкорив Європу та Америку

Український еко-стартап став одним із найкращих у світі. Троє українців презентували та запускають масове виробництво одноразових зубних щіток з паперу.

Ідея виникла декілька років тому, але втілили її лише цього року. Працювали довго, бо ні в кого з команди не було профільних знань, лише бажання покращити екологію.

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Щетина зроблена з нейлонових ниток, основа з переробленого паперу, а покриття – з кукурудзяного крохмалу. Щітка з цих матеріалів не гнеться, не має жодного присмаку. І головне, швидко розкладається та не шкодить природі. Стартап спершу став кращим екологічним проектом минулого року в Україні, а минулого тижня увійшов у п'ятірку еко-ідей світу, на міжнародному конкурсі в Німеччині.



Щетина зроблена з нейлонових ниток, основа з переробленого паперу

Щітка є другою за величиною джерелом пластикового забруднення, адже за рік викидається близько шести тон пластику. А за світовими підрахунками, в США викидається один мільярд зубних щіток у рік,

– розповіла виконавчий директор Effa Дарія Василенко.

Стартап так сподобався американцям, що команда на чотири місяці їде на бізнес-навчання в Нью-Йорк. Підрахували, що одна щітка коштуватиме три гривні. Про масове виробництво домовилися у Китаї, адже вже готуються підписувати договір з великою корпорацією, що постачає одноразові щітки в сорок країн світу.



Презентація зубної щітки із паперу

На українському конкурсі стартапів, який минулого року виграла зубна щітка Effa, у фіналі було 12 розробок. Зокрема, система для ефективного підігріву води від сонця, ферма для вирощування овочів на даху, прилад для повторного використання води. Тренд на екологічні проекти ще тільки набирає популярності.