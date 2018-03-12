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Зухвале пограбування офісу сталося у Києві

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У Києві невідомі у масках пограбували офіс однієї із фірм
У Києві невідомі у масках пограбували офіс однієї із фірм / ГУ НП

Близько 4:00 12 березня у Подільському районі Києва невідомі в масках проникли до офісу однієї з фірм. Крім того, зловмисники зв’язали охоронця та забрали гроші.

Про це сповістив відділ комунікації поліції Києва.

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Поліція, Кримінал, Київ, пограбування, офіс
Невідомі у масках потрапили до приміщення офісу через вікно

Зазначається, що троє нападників через вікно потрапили в офіс та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, зв’язали 31-річного працівника фірми, а опісля пошкодили вхідні двері кількох кабінетів і викрали звідти гроші з сейфів.

Поліція, Кримінал, Київ, пограбування, офіс
Зловмисники викрали гроші з сейфів, які були в офісі

"За цим фактом слідчий відділ Подільського управління поліції розпочав досудове розслідування за фактом розбійного нападу. Зараз ми проводимо заходи, спрямовані на встановлення та затримання фігурантів. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна", —розповів начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко.

Коментар поліції щодо пограбування офісу у Києві: відео

Теги: Кримінальні новини Поліція Новини України Гроші Новини Києва Пограбування
Джерело: 24 Канал
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