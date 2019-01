Зухвале викрадення посеред дня молодого чоловіка під Києвом: родичі досі не знають про його долю

️️️Друзья, прошу вас не останавливаться, продолжать делать репосты, нам это очень помогает, поступает важная информация️️️ ⠀ По состоянию на сегодняшний день судьба моего брата не известна, его похитили неизвестные вчера, 10.01.2019, в 16.20, у входа в его пивной магазин, по адресу Киево-Святошенский район, Киевская область, улица Богдана Хмельницкого, жилой комплекс «Петровский квартал», заявление составил очевидец, был объявлен план-перехват, который не дал никаких результатов, только с помощью социальных сетей нам стало известно, что это уже ТРЕТЬЕ похищение, совершенное на этом автомобиле за последние месяцы, у нас есть видео на которых даже видны лица преступников, но новостей все не поступают. ⠀ ️ Колю ждёт его семья, друзья, мы не находим себе места. Очень сложно подбирать слова. ⠀ С вашей помощью на нас обратили внимание СМИ, дали несколько интервью и надеемся что свидетели проишествия продолжат откликаться! ⠀ ️️️Просим всех неравнодушных продолжать оказывать нам такую важную информационную поддержку! Спасибо ️️️ ⠀ Продолжайте делать репосты

