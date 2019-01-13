Зухвале викрадення посеред дня молодого чоловіка під Києвом: родичі досі не знають про його долю

10 січня у Києві сталося зухвале викрадення чоловіка – невідомі серед білого дня заштовхали 24-річного Миколу Куликова у мінівен Citroеn темно-коричневого кольору та з номерними знаками АА5234ВХ. Минуло 48 годин, проте досі від викрадачів жодні вимоги не надходили.

10 січня ЗМІ поширили інформацію, що у селі Святопетровське, що Києво-Святошинському районі Київської області, невідомі схопили молодого чоловіка на вулиці, силою посадили у авто та відвезли у невідомому напрямку. У зв’язку з інцидентом правоохоронці оголосили план "Сирена" та внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

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Згодом у мережі з’явився допис Валерії Куликової, в якому вона заявила, що викрали її брата Миколу. Також дівчина повідомила, що злочин стався поблизу житлового комплексу "Петрівський квартал", що розташовується у Святопетрівському на вулиці Богдана Хмельницького. У момент нападу Микола Куликов перебував біля входу до пивного магазину.

Заяву склав очевидець, було оголошено план-перехоплення, який не дав жодних результатів. Лише за допомогою соціальних мереж нам стало відомо, що це вже третє викрадення, вчинене на цьому автомобілі за останні місяці. У нас є відео на яких навіть видно обличчя злочинців, але новини все ще не надходять,

– зазначала жінка.

Також відомо, потерпілий живе не поряд з місцем свого викрадення, а перебував там з робочих питань. Був він одягненим у сірий спортивний костюм і чорні черевики.

"Очевидець встиг зробити фото машини, на якій відвезли Миколу. Це Citroen Space Tourer (у поліції переконують, що марка авто – Citroen Jumpy – 24 канал) темно-коричневого кольору з номером АА5234ВХ. У відкритій базі автомобільних номерів МВС державний номер машини Citroen 2016 року випуску, на якій викрали людину, не значиться. Отже, номери на авто – "ліві". Всіх, хто володіє будь-якою інформацією просять повідомити в поліцію або за номером +38 (095) -851-40-40", – пише ресурс "Інформатор".

Як у мережі повідомив користувач Максим Юр’єв, аналогічний мінівен (щоправда, на інших номерах) фігурував у викраденні ще одного чоловіка – у обох випадках люди зникли без вісти та родичам невідомо про їхнє нинішнє місце перебування. За його словами, імовірно, що це все справи НАБУ. Згодом у Бюро заперечили причетність своїх працівників до викрадень.

Крім того, сестра Миколи Куликова оприлюднила відео з імовірними викрадачами.

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"Якщо ви впізнаєте цих людей, відгукніться. Найбільше лякає те, що люди йдучи на злочин, навіть не спромагаються прикрити обличчя. До чого дійшов рівень безкарності в нашій країні?" – дивується вона.

У мережі з'явилося й відео самого викрадення.

Через 48 годин після викрадення Вікторія повідомила, що їхні друзі, знайомі, а також просто небайдужі люди та правоохоронці неабияк допомагають.

"На жаль, поки у нас немає новин, не було висунуто жодних вимог, немає ніяких зачіпок, ми перевернули вже все місто, але немає жодних слідів", – додала вона.

Також жінка звернулася до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, аби той посприяв у розкритті злочину, та закликала людей не дати цій справі затихнути.

До слова, нещодавно поліцейським вдалося врятувати чоловіка, якого викрали, – правоохоронці зупинили мікроавтобус для перевірки документів, але почули із салону крики про допомогу.