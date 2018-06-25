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Зухвалі рейдерські захоплення: на чиєму боці Мін’юст

ЦРУ. За кадром 173 Читать новость на русском

Бізнесмени б'ють на сполох, їх грабують посеред білого дня. І жоден владний орган не може покласти край цьому свавіллю. Хвиля гучних рейдерських захоплень розпочалася минулого літа і не стихає дотепер.

Наша редакція зацікавилась цією темою рік тому, коли ми дізналися про сутички у Бережинці на Кіровоградщині. Тоді, коли фермерське господарство приїхали захоплювати рейдери, а селян стали стіною.

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І це в принципі було б не так помітно, бо господарські розборки і т. д., але ж на підмогу найнятим загарбниками охоронцям, простіше кажучи – тітушкам, прибула Нацгвардія. Селян розкидували, мов кеглі, і от таке свавілля й вивело проблему рейдерства на поверхню. Бо зухвалих загарбників відверто "кришували" згори.

А ниточки, принаймні від тої дніпропетровської охоронної фірми, яку найняли рейдери, вели до нардепа Юрія Берези. Щоправда, будь-які зв'язки він тоді спростував. Те саме фермерське господарство "Нива-2010" було нібито власноруч подароване власником Трибиненком іншим людям. Як почали розбиратися – виявили відверту фальсифікацію .

Береза Юра
Юрій Береза

Експертиза підтвердила, що усі підписи підроблені і реєстратор не мав прав вчиняти такі дії. Розголос у ЗМІ дав шанс відбитися, але не вирватися з рейдерського полону.

Через численні суди, на сьогодні антирейдерську комісію Мін'юсту вдалося повернути частину підприємства – лише 35%, решта все ще належать загарбникам. Справа у тому, що стосовно "Ниві" все ще тривають суди. І от Мін'юст не має право приймати рішення щодо частини корпоративних прав, які є предметом розгляду, тобто саме за рештою 65%.

І це може зіграти на руку рейдерам, адже незабаром час збирати врожай. І поки по реєстрах, тобто де-юре, вони все ще власники, можуть пред'явити на нього права, хоча де-факто не мають до цього відношення.

Нагадаю, минув рік, а пристрасті у Бережинці не вгамувалися. Люди в очікуванні чергового пришестя рейдерів і ніхто не може зарадити.

І ще новина-перемога від тої самої Антирейдерської комісії, яка вихваляється результатами, Мін’юст наважився анулювати свідоцтво про акредитацію тому самому реєстратору Володимиру Руденку, який незаконно змінив перелік власників та адресу підприємства "Нива-2010". Ліцензію забрали, а як бути з кримінальною відповідальністю? Про підозру горе-реєстратору нічого невідомо.

Ще до прикладу, "Братський маслопресовий завод", ми в деталях з'ясували цю ситуацію. Одим кліком миші київський реєстратор переоформив підприємство на Миколаївщині на підставну людину – такого собі автомийника Зайцева, а той перепродав завод офшорній компанії. Вже після розголосу цієї історії стало відомо, що ця людина померла.

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Чи пов'язана трагедія із захопленням МПЗ – невідомо, але події, що відбуваються навколо, мусять над цим задуматись.

Принципові власники Братського МПЗ два роки відчайдушно б'ються за підприємство. Вони вклали у нього шалені інвестиції – це мільйони доларів, і працювали доволі успішно, в надії окупити вкладення та вийти у плюс. Перспетивна компанія комусь впала у око. Як заволодіти? Елементарно. Знаходимо лояльного реєстратора, домовляємось, вносимо зміни і приходимо на завод традиційно, з тітушками, виставляємо усіх геть та господарюємо. Два роки!

У квітні я вже повідомляла, що у цій справі з'явився промінь світла. Адвокати законних власників МПЗ відбили завод у рейдерів у судах. Феміда постановила повернути підприємство первинним власникам. Але ж в Україні мати на руках судове рішення на свою користь, ще не означає одержати перемогу та встановити справедливість. Її ще треба домогтися – силою. Добровільно виконувати рішення у Братську ніхто не збирався.

Днями під захопленим підприємство точилися справжні війни. Первинні інвестори МПЗ, представники громадськості, адвокати приїхали із виконавчим листом, але не змогли зайти на завод. Його знову ж таки оточили тітушки та не пускали нікого на територію. Ба більше підігнали автівки, в які почали завантажувати продукцію та обладнання. Поліція лишень стояла по периметру та спостерігала за дійством.

А справа у тому, що знову ж таки у цій історії як і на самому її початку так і ближче до розв'язки "напортачили" підопічні Мін'юста, згадані вже сьогодні не раз реєстратори.

По-перше, зухвало та незаконно внесли зміни до реєстру, коли підприємство викрадалося. По-друге, не змінило в тих же реєстрах імена загарбників на імена справжніх власників, коли суд став на їхній бік. І знову формальність, у реєстрах де-юре інші власники, нічого не поробиш.

І ця історія почала закручуватись далі, бо коли із рішенням суду підприємці знову пішли до реєстраторів, аби виправити дані у реєстрах, натрапили ще на одну колізію. Зайти у профайл фірми та щось змінити неможливо, бо він відкритий в іншого реєстратора. А де його шукати ніхто не знає. Тобто виконанню судового рішення чиниться відвертий супротив. І ці формальності не можна обійти.

А що Мін'юст? Там розводять руками та вихваляються антирейдерською статистикою. За 2017 рік розглянули понад 500 скарг та повернули власникам понад 6 тисяч ділянок. Але, соромлюсь запитати, можливо треба заходити з іншого боку. І замість того, аби гасити пожежу, замислитись над тим як треба поводитись із сірниками, аби не спалахнуло?

Мін'юст не має жодного контролю та важелю впливу щодо своїх реєстраторів та нотаріусів. А без них усі ці злочинні оборудки були б в принципі неможливі. Я не вірила, але я переконалась, що кримінального покарання цим тихим злочинцям в природі не існує. Нотаріусів, що проштрафилися, посилають на курси підвищення кваліфікації, а реєстраторам із червоними картками – закривають доступ до системи. Все!

Так за одну таку оборудку можна заробити на подальше безбідне життя, і кому потім будуть потрібні ті реєстри? За ґрати все одно не посадять, та навіть штрафу не випишуть. Коли нема покарання – немає страху вчиняти злочин.

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А боротьба і за Бережинку, і за Братський МПЗ ще триває. Перемога так близько і так далеко. Я детально з'ясувала ці два випадки  із без перебільшення сотень подібних. Зміни потрібні і в законах, і на відповідальних міністерських посадах.

Пильнуйте своє майно та не опускайте рук у подібних ситуаціях. У нас неідеальна країна, але хто як не ми маємо зробити її кращою.

Автор: Тетяна Мартинюк
Теги: Відеоблоги Міністерство юстиції Бізнес Гроші ЦРУ. За кадром
Джерело: 24 канал
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