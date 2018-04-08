Зухвалі стрілянина та напад на поліцейського сталися у Харкові

Увечері 8 квітня у Харкові в одному зі спальних районів сталася стрілянина. Крім того, зловмисник атакував поліцейського.

Про це повідомляє Police Control Ukraine на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Рецидивісти з пістолетом напали на підлітків на Львівщині

За інформацією журналістів, чоловік кілька разів чоловік вистрілив в іншого, а опісля напав на поліцейського.

Зазначається, що правоохоронці все ж його зуміли затримати та у підсумку доправили до місцевого відділку.

Щодо потерпілого, то його доправили до лікарні.

Про причини інциденту наразі жодної інформації немає.

Додамо, що ресурс також опублікував відповідні фото.