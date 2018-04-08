Зухвалі стрілянина та напад на поліцейського сталися у Харкові
Увечері 8 квітня у Харкові в одному зі спальних районів сталася стрілянина. Крім того, зловмисник атакував поліцейського.
Про це повідомляє Police Control Ukraine на своїй сторінці у Facebook.
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За інформацією журналістів, чоловік кілька разів чоловік вистрілив в іншого, а опісля напав на поліцейського.
Зазначається, що правоохоронці все ж його зуміли затримати та у підсумку доправили до місцевого відділку.
Щодо потерпілого, то його доправили до лікарні.
Про причини інциденту наразі жодної інформації немає.
Додамо, що ресурс також опублікував відповідні фото.
Джерело: 24 Канал
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