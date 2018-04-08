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Зухвалі стрілянина та напад на поліцейського сталися у Харкові

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Увечері 8 квітня в одному зі спальних районів Харкова було чутно постріли (ілюстрація)
Увечері 8 квітня в одному зі спальних районів Харкова було чутно постріли (ілюстрація) / Соцмережі

Увечері 8 квітня у Харкові в одному зі спальних районів сталася стрілянина. Крім того, зловмисник атакував поліцейського.

Про це повідомляє Police Control Ukraine на своїй сторінці у Facebook.

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За інформацією журналістів, чоловік кілька разів чоловік вистрілив в іншого, а опісля напав на поліцейського.

Зазначається, що правоохоронці все ж його зуміли затримати та у підсумку доправили до місцевого відділку.

Щодо потерпілого, то його доправили до лікарні.

Про причини інциденту наразі жодної інформації немає.

Додамо, що ресурс також опублікував відповідні фото.

Теги: Новини України Кримінальні новини Зброя Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
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