Зухвалий напад на пекарню стався у Німеччині: є поранені

У німецькому містечку Фулда, яке розташовується у Східному Гессені, невідомий напав з ножем на співробітників пекарні, в результаті чого кілька людей зазнали серйозних поранень. Опісля зловмисника ліквідувала поліція.

Як повідомляє Spiegel з посиланням на речницю місцевої поліції, інцидент трапився близько 4 години ранку, коли заклад ще було зачинено.

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За попередніми даними, серед потерпілих є як працівники пекарні, так і водій доставки.

У поліції додають, що нападник чинив, відтак офіцери його смертельно поранили.

Мотиви нападу наразі та особа зловмисника поки залишаються невідомими.