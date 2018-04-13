Зухвалий напад на пекарню стався у Німеччині: є поранені
У німецькому містечку Фулда, яке розташовується у Східному Гессені, невідомий напав з ножем на співробітників пекарні, в результаті чого кілька людей зазнали серйозних поранень. Опісля зловмисника ліквідувала поліція.
Як повідомляє Spiegel з посиланням на речницю місцевої поліції, інцидент трапився близько 4 години ранку, коли заклад ще було зачинено.
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За попередніми даними, серед потерпілих є як працівники пекарні, так і водій доставки.
У поліції додають, що нападник чинив, відтак офіцери його смертельно поранили.
Мотиви нападу наразі та особа зловмисника поки залишаються невідомими.
Джерело: 24 Канал
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