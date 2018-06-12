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Зупиніть це телевізійне кілерство, – телеведуча Сніжана Єгорова звернулась до Порошенка

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Сніжана Єгорова звернулась до Порошенка
Сніжана Єгорова звернулась до Порошенка / Instagram

Українська телеведуча Сніжана Єгорова звернулася до президента України Петра Порошенка з відкритим листом. У ньому жінка попросила захистити себе від "телевізійного кілерства", в яке потрапила телеведуча.

Про це Єгорова написала на своїй сторінці у Facebook.

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Як раніше повідомлялось, Єгорова вирішила звільнитись з телеканалу "Прямий" після курйозного опитування для глядачів в ефірі з її екс-чоловіком Антіном Мухарським. Тоді в ефірі передачі "Поярковnews" 1 червня за участю її колишнього чоловіка Антіна Мухарського глядачам запропонували опитування, в якому потрібно було вибрати, "кого врятувати" і "не дати вбити ворогу": Антіна Мухарського або Сніжану Єгорову.

Прошу відзначити, що ми є батьками трьох малолітніх дітей, яків відвідують школи, дитячі заклади, де мають друзів, в яких так само є батьки й дорослі люди, обурені таким диким опитуванням, адже моїм дітям стало відомо, що в ефірі загальнонаціонального каналу вирішувалося питання загрози позбавлення життя одного з їхнього батьків, обираючи між татом і мамою,
– заявила Єгорова у листі.

Крім того, телеведуча додала, що звернулася за роз‘ясненнями до керівництва каналу. Проте представники "Прямого" не дали жодної змістовної відповіді і заявили, що не несуть відповідальності за зміст того, що відбувається у прямому ефірі.

Тому Єгорова звернулась до Петра Порошенка з проханням "захистити моє життя та моїх дітей".

"...Стати на захист моральних цінностей та підтримувати цивілізовані шляхи вирішення спірних питань, адже найголовніше для подальшого розвитку нашого суспільства – верховенство права і закон", – зазначила вона.

Нагадаємо, Сніжана Єгорова офіційно розлучилась з Антіном Мухарським. пара мала 5 дітей, які залишись з телеведучою. Нещодавно Антін Мухарський покинув Україну, намагаючись отримати політичний притулок у Європі. Шоумен, який відмовляється платити аліменти, розповів про труднощі свого емігрантського життя

Теги: Новини України LifeStyle Петро Порошенко Зіркові розлучення Скандал ЗМІ Діти журналісти
Джерело: 24 Канал
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