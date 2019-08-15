Зараз Україна стрімко втрачає найцінніше...

Директор Освітнього Хабу міста Києва Марія Богуслав – про міграцію українців, світову боротьбу за таланти та "соціальні ліфти" для громадян України.

Маріє, поясніть, будь ласка, чому Ви вважаєте питання міграції українців до інших країн основним викликом для України? Адже є багато гострих проблем: війна, економічна ситуація, екологія тощо...

Наразі в світі йде активна боротьба за людей, і цей процес переріс у справжню глобальну війну між країнами за таланти. Саме людський капітал з кожним роком стає все більш визначальним чинником успішності будь-якої країни.

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Світ швидко змінюється і такі матеріальні ресурси, як: золото, нафта та зброя поступається пріоритетом у стратегічному розвитку найпотужніших країн світу нематеріальним ресурсам – інформації та людям. Недарма кажуть: хто володіє інформацією – той володіє світом. А інформацію створюють люди.

Ми всі прекрасно знаємо, що вже багато років такі країни, як США, Ізраїль, Китай та країни ЄС мають державні грантові програми для запрошення громадян інших країн до себе на роботу або навчання. Вони надають гроші, вирішують побутові питання, іноді, навіть, перевозять до себе цілими сім'ями, щоб тільки людина працювала на цю країну.

На жаль, Україна наразі повністю програє цю війну. За прогнозами ООН, якщо не вжити термінових заходів, до 2050 року в Україні буде мешкати всього 36 млн людей, а до 2100-го ця цифра ще зменшиться до 25 млн. Приблизно 8 млн українців, а це понад 25% економічно активного населення країни (тобто кожен четвертий) вже працюють за кордоном. Це призвело до того, що 10 зайнятих українців забезпечують 12 пенсіонерів, цей показник вже є критичним. Подальше зниження кількості платників податків, у зв'язку із скороченням кількості працездатного населення, призведе до колапсу пенсійної системи.

У той же час статистична служба Європейського Союзу "Євростат" оприлюднила статистику, згідно якої у минулому році українці отримали більше з усіх дозволів на проживання на території країн ЄС (понад 660 тисяч) та майже 90% з них – з метою працевлаштування. За результатами дослідження Національної академії наук України у 2016 році, 42,2% молодих вчених заявили про міграційні наміри. У 2017 році таких вже стало 51,2%.

Тільки за офіційними даними Міністерства закордонних справ України протягом 2017 року більше 1 млн українських громадян покинули країну, а це приблизно 100 тисяч осіб щомісяця. Тобто, кожну хвилину Україну назавжди покидають 2 українці!

А з початку 2019 року Німеччина відкрила свій ринок праці для осіб з країн, які не є членами ЄС, і, перш за все, це торкнеться наших громадян. Україна стрімко губить найцінніше – власний людський капітал.

Саме тому необхідно в найкоротші строки зупинити масовий від'їзд українців за кордон у пошуках кращої долі та повернути тих українців, хто вже покинув нашу країну, створивши гідні умови для реалізації українців в Україні. Ця проблема, без перебільшення, є питанням національної безпеки нашої держави.

Дійсно, ситуація виглядає, м'яко кажучи, не дуже привабливо, але що робити в такій ситуації?

Перш за все, треба створити умови, при яких українці матимуть можливість реалізовувати себе в Україні, без кумівства та хабарів, виключно завдяки своїм здібностям, знанням та навикам, тобто запустити ефективний соціальний ліфт. Паралельно, необхідно надати українцям можливість набувати ті знання та навики, які потрібні кожній людині у сучасному світі, адже не секрет, що якість освіти в Україні не є взірцем, а понад 50% українців, які працюють не за фахом, яскраве тому підтвердження. Наразі українці на останніх виборах віддали свій голос за зміну цієї ситуації і всі сподіваються, що це вдасться зробити якомога швидше.

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Це, звичайно, гарно звучить: створити умови, запустити соціальний ліфт, покращити систему освіти – зараз майже всі політики говорять про це на різних політичних ток-шоу, але віз, як говорять, і нині там…

Незважаючи ні на що, особисто я дивлюсь на ситуацію сьогоднішнього дня оптимістично. Ще декілька років тому, коли я із командою однодумців говорили про такі речі, більшість політиків і не тільки, просто не розуміли про що мова: такі поняття, як соціальний ліфт, взагалі викликали подив та роздратування у "державних мужів". Нам прямо у вічі казали: не розказуйте дурниць та не заважайте нам працювати!

А зараз, як ви правильно сказали, тільки лінивий не каже про проблему масового відтоку українців за кордон, про необхідність створення соціального ліфту в Україні та трансформацію вітчизняної системи освіти.

Але сказати – це одне, а реалізувати – зовсім інше. Навіть, маючи бажання та ресурси для цього.

І якій Ваш практичний рецепт вирішення цієї проблеми?

Наразі ми запустили соціальний проект, який має назву Освітній Хаб міста Києва: територія нових можливостей для кожного, місія якого реалізувати концепцію навчання впродовж життя (Life Long Learning) на рівні цілого міста, для можливості українцям отримати роботу своєї мрії, відкрити власний бізнес, саморозвиватись та реалізувати себе в своїй державі.

Люди спочатку навчаються на порталі eduhub.in.ua м'яким навикам (soft skills), які експерти Міжнародного економічного форуму в Давосі визнали найзатребуванішими навиками у 2020 році: позитивні комунікації, емоційний інтелект, особиста ефективність, вміння управляти людьми та проектами. Після цього користувачі запрошуються на тренінг для відпрацювання навиків на практиці. Це – інноваційний метод змішаного навчання (blended learning), який наразі широко застосовується у провідних університетах світу та міжнародних корпораціях, де вдало поєднується навчання онлайн та практика. І все це в нашому проекті – безкоштовно.

А з іншої сторони, у даний проект залучені керівники та HRи провідних українських підприємств-роботодавців, які можуть за певними навиками обирати собі співробітників завдяки інтерактивному резюме, якей формує користувач проходячи навчання в Освітньому Хабі міста Києва. По суті, кожен українець тепер має змогу сформувати свій особистий "біометричний паспорт навиків".

Ось такий механізм і є, власне, реальним соціальним ліфтом, який вже запрацював в Україні.

Чи правильно я розумію, що Освітній Хаб міста Києва – виключно для киян?

Ні, навчання онлайн вже доступне для всіх громадян України. А ось відпрацювання навиків з тренером – це, поки що, можливість для киян. Але, я думаю, що незабаром такі Хаби з'являться і в інших регіонах країни. Деякі керівники інших міст вже уважно стежать за результатами нашого проекту та готові відкривати такі Хаби і в своїх містах.

Ми переконані, що цей проект стане масовим рухом, в який входять звичайні українці, а протягом навчання стають справжніми "універсальними солдатами", отримуючи безмежні можливості для себе.

Тільки за перший тиждень на проталі Освітнього Хабу міста Києва вже зареєструвалось понад 10 тисяч осіб, до кінця року ми очікуємо, що нашим ресурсом скористаються не менше 100 тисяч.

Ми віримо в те, що вся Україна незабаром стане територією нових можливостей для кожного українця.

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