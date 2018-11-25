Зупинити зухвалу поведінку агресора: Україна через дії Росії в Азові готує демарш в ООН

Через критичну ситуацію у Азовському морі, яка склалася внаслідок обстрілу Росією українських військових суден, Україна негайно звертається до Ради Безпеки ООН.

Про це заявив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко у своєму Twitter.

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"За дорученням президента Петра Порошенка негайно звертаємося до Ради Безпеки ООН. Зухвалу поведінку агресора можна зупинити лише спільними скоординованими зусиллями!", – наголосив дипломат.

За дорученням Президента @poroshenko негайно звертаємося до Ради Безпеки ООН. Зухвалу поведінку агресора можна зупинити лише спільними скоординованими зусиллями! https://t.co/MKrvGsQG1P — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) November 25, 2018

Водночас речник Постійного представництва України в ООН Олег Ніколенко додав, що українська сторона готує низку дипломатичних кроків на рівні генерального секретаря ООН, а також у Радбезі ООН у відповідь на дії Росії, серед них – дипломатичний демарш, пише Укрінформ.

Провокації РФ досягли критичної межі. Росія систематично перешкоджає навігації в Чорному та Азовському морях в порушення норм міжнародного права, насамперед Конвенції ООН з морського права. Відтак, за дорученням Президента Порошенка Україна ініціює низку кроків в Організації Об'єднаних Націй, зокрема дипломатичний демарш на рівні генерального секретаря та Ради Безпеки Організації,

– заявив він.

Ніколенко також переконує, що провокації РФ у Чорному та Азовському морях буде відображено в новій резолюції, яку готує українська сторона.

"Цей інцидент лише підтверджує важливість підготовленого Україною в ГА ООН проекту резолюції щодо мілітаризації Криму, розгляд якої відбудеться наступного місяця", – констатував представник Місії України в ООН.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.