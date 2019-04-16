Зупинка Дніпровського металургійного комбінату може закінчитись кримінальним покаранням, – ЗМІ

Стали відомі подробиці, які свідчать, що зупинка в 2017 році ДМК могла бути створена штучно.

Зупинка одного з найбільших промислових об'єктів в Україні – Дніпровського металургійного комбінату (ДМК) може бути прикладом корупції в бізнес-середовищі, а її організаторам загрожує кримінальна справа, повідомляє в програмі-розслідуванні "5 телеканал".



Так, журналісти програми "Особливий погляд" вказують, що корупція в Україні може поширюватися не тільки на владу, правоохоронну систему і суди, а й припадати в бізнес-середовище, що в рамках великих промислових підприємств призводить до масових проблем у цілих міст.



У матеріалі наводиться приклад містоутворюючого ДМК, де після реалізації схеми з виведення обігових коштів з підприємства завод був зупинений, місцеві жителі залишали місто в пошуках роботи, а міська влада не могли наповнити бюджет.



Випадок з ДМК, за словами директора Інституту соціально-економічної трансформації Іллі Несходовський, показав, що така схема при уважному розслідуванні може закінчитися кримінальним покаранням.



"Якщо в даному випадку це свідомо було фактично прийняття рішення про переведення коштів, яка не мала на меті поставку відповідної продукції, товарів або чогось іншого, з метою виконати умови контракту, то це означає, що був злочин, і за нього є відповідна кримінальна стаття", – заявив Несходовський.



У той же час за словами адвоката Ігоря Сидоренко: "Така схема виглядає досить примітивно, але такі схеми на практиці застосовуються для виведення коштів з підприємства, і для організації процедури банкрутства".



Як повідомлялося, стали відомі подробиці, які свідчать, що зупинка в 2017 році ДМК могла бути створена штучно.



Так, згідно зі схемою, озвученою в ЗМІ, Дніпровський металургійний комбінат за вказівкою генерального директора "Індустріального союзу Донбасу" Олега Мкртчяна отримав кошти від ліванського замовника Рафіка Дау (якого, за інформацією ЗМІ пов'язують з самим Мкртчаном родинні зв'язки, – Ред.) на виробництво продукції, проте після їх отримання вони були виведені на компанію з кіпрською пропискою, тим самим залишивши завод без оборотних коштів, що змусило зупинити виробництво, повідомляють в своєму матеріалі журналісти.



Після приходу нового керівництва, ДМК знову почав працювати. Водночас, схема, яка призвела до зупинки Дніпровського металургійного заводу, за словами журналістів, до сих пір не завершена. Тепер, компанія, яка направила вищезгадані кошти ДМК, і які були виведені на кіпрську компанію, вимагає їх назад. При цьому керівництво даної компанії і тодішнє керівництво ДМК, за даними ЗМІ, мають родинні зв'язки, і фактично могли організувати схему виведення грошей, намагаючись повісити борги на містоутворююче підприємство.