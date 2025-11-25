Про це повідомив журналіст-розслідувач Саболч Пані, передає 24 Канал з посиланням на його допис у Facebook.

Навіщо Орбан їде до Путіна?

Угорський прем’єр Віктор Орбан готується цього тижня вирушити до Москви на переговори з російським президентом Владіміром Путіним.

Як стверджує його джерело, обізнане з деталями візиту, Орбан має провести зустріч із Путіним у п’ятницю, 28 листопада.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

