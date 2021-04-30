Глухий кут для Кремля: зустріч з Зеленським може вибити усі козирі з рук Путіна

Спочатку Донбас, потім Москва, а тепер Ватикан. Без перебільшення – весь цивілізований світ цікавиться питанням про те, де і коли зустрінуться Володимир Путін і Володимир Зеленський?

Интересует, положит ли эта встреча конец войне на востоке Украины, или же Киев пойдет на уступки Кремлю? Но вероятную встречу стоит рассматривать в более широком геополитическом контексте, ведь от её результатов зависит вопрос консолидации всего цивилизованного мира вокруг вопроса отражения агрессии России в Украине и Европе в целом.

До теми У Кремлі чекають пропозицій щодо зустрічі Зеленського й Путіна

Официальный Киев с каждым днем все больше повышает ставки в вопросе будущей деокупации Донбасса и Крыма. И не стоит думать, что мы в этой ситуации одни – наоборот, вероятная встреча только загоняет Кремль в тупик, который ему уготовил Запад.

Часть украинцев небезосновательно боится, что во время встречи с Путиным Зеленский может пойти на уступки и действительно добиться мира на Донбассе – но на кремлевских условиях. Этот страх продиктован ранними заявлениями не только самого Зеленского, но и работников его Офиса.

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Подозрительные заявления Зеленского

Чего только стоят заявления Зеленского о том, что он готов сойтись с Путиным посередине, или инициативы главы его офиса Андрея Ермака по имплементации формулы Штайнмайера и созданию Консультативного совета при Трехсторонней контактной группе.

Последний шаг, действительно, мог привести к катастрофе. Ведь мы не признаем российских боевиков на Донбассе стороной конфликта. Создав Консультативный совет Украина сама бы усадила террористов за стол переговоров. К счастью от всех озвученных ранее идей в итоге отказались.

Реакция Путина на встречу

Формула Штайнмайера предусматривает, что Совет должен принять новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Однако с тех пор позиция Украины в вопросе войны резко изменилась. Изменилось и наше положение на мировой арене – Западу нужны сигналы и если он видит, что Украина сама ищет выход из кризиса, то и он активизируется. Ведь очевидно – кто борется, тому и помогают.



Путин не сразу отреагировал на предложение Зеленского / Фото Getty Images

Приглашение Зеленского Путину приехать на Донбасс и встретится, только на первый взгляд выглядело глупо. Да, все понимали, что Путин на это не согласится, ведь тогда ему пришлось бы признать, что он едет на оккупированные им же территории. Но и отмолчаться – значит закрытся в коконе.

Потому лишь спустя пару дней в Кремле придумали что ответить, этот ответ был только на руку Киеву. Путин заявил, что не готов обсуждать вопрос Донбасса, мол, пусть Зеленский едет общаться с его марионетками. Однако вопросы двусторонних отношений можно и обсудить, но не на Донбассе, а в Москве.

Но никаких двусторонних отношений нет и все в мире это понимают.

Таким образом Путин лишь подтвердил тезис, который озвучивает уже не первый месяц – Россия не договороспособная страна. Ведь если уже даже президент Зеленский предлагает встречу, да еще и в горячей точке, а Путин отказывается, то о какой дипломатии дальше может идти речь?

Украина выбила последний козырь России

Более того, этим неожиданным предложением о встрече Украина выбила из рук России последний козырь – они ведь пытались всех убедить, что это Киев готовит нападение, а не их 100 тысяч военных на границе. А тут вдруг Киев сам же предлагает переговоры. Наступление в такой ситуации стало самоубийственным и без какого либо оправдания.

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И этот сигнал хорошо сработал еще и на полях Европарламента. Накануне там беспрецедентным количеством голосов приняли резолюцию по агрессии России в Украине – 80% парламентариев проголосовали "за".

Резолюция призывает страны ЕС незамедлительно прекратить импорт газа и нефти из России в ЕС, отключить Россию от Свифт, и заморозить все активы путинских олигархов в Европе, в случае если российские войска на нашей границе перейдут в наступление.

Да, резолюция – это не закон, это призыв. Но такой тональности в ЕС еще никогда не наблюдалось.

По сути Европарламент очертил четкую красную линию для Кремля: попрешь против Украины – получишь максимально жесткие санкции.

Путин окажется самоубийцей, если после такого предупреждения все же решится на эскалацию. Потому очевидно, что на какое-то время вопрос войны в Украине снова вернулся в поле дипломатии и нам нужно из него выжать максимум.

Почему встреча нужна

Давайте вместе разберемся, почему встреча Путина и Зеленского все же нужна? Начнем с главного сомнения.

Владимир Зеленский сначала предложил встретиться в любой точке украинского Донбасса. Путин не захотел, после чего президент Украины сказал, что встретится можно в Ватикане

• "На этой встрече ни о чем не договорятся, потому что Украина будет стоять на своем, а Россия на своем".

Согласен, но, как я сказал ранее, цель Украины – загнать Путина в западный тупик. Задача Зеленского на этих переговорах – создать почву для дальнейшей работы западной дипломатии.

Очевидно, что Путин во время встречи с Зеленским будет отказываться обсуждать вопрос Крыма и Донбасса. Но нам это и не нужно. Мы все-равно не согласимся на кремлевские условия, а вот показать миру недоговороспособность Кремля – очень даже.

В Украины окажется козырь в рукаве. Ведь можно годами сидеть в Минском процессе и обвинять друг друга в срыве переговоров, а можно один раз показать, кто на самом деле всё срывает.

Это будет четким сигналом все той же Германии и Франции, которые упорно пытаются убаюкать Путина – никакие разговоры ни к чему не приводят, пришло время действовать.

Кроме того, отказ Путина от встречи может стать отличным козырем перед его встречей с Байденом. Уже ни для кого не секрет, что Администрация Байдена всерьез намерена наконец решить конфликт в Украине и будет использовать все инструменты.

Если Путин после встречи с Зеленским продолжит риторику непризнания своей вины, Байдену будет куда проще заявить: ни нормандский, ни минский форматы не работают. И тогда и Франция, и Германия, подкармливаемые с руки Кремля, могут оказаться не у дел.

А подкормить Байдена точно не удастся. Всё, ловушка захлопывается.

Поддержка Запада

Все еще сомневаетесь в необходимости встречи Зеленского и Байдена? Тогда вспомните, что на фоне предложений о встрече, Зеленский призывает еще и пересмотреть минские соглашения и привлечь к нормандскому формату США, Великобританию и Канаду. Ровно те страны, которые имеют бескомпромиссную позицию.

И ровно в то же время, в Конгрессе США принимают закон о военном партнерстве с Украиной. Он предполагает ежегодные 300 миллионов долларов на оборону и, что важно, назначение спецпредставителя США в нормандском формате.

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Уже в мае в Киев должен прибыть госсекретарь США Энтони Блинкен и главным вопросом будет именно совместная борьба с российской агрессией. Да, пока Кремль бряцает оружием на границе, Киев и Вашингтон готовят совсем новые форматы для выхода из кризиса.

Кроме того, не стоит забывать и об инициативе создания Крымской платформы. И хоть Кремль и пенится по этому поводу, но обсуждать вопрос деоккупации Крыма уже согласились:

США;

Канада;

Великобритания;

страны ЕС;

Турция.

Главная задача встречи

Сегодня главная задача и Зеленского и коллективного Запада – выбить все козыри из рук Путина, заставить его заявить открыто, что говорить с убийцей в нынешних полумертвых форматах бесполезно.

Задача встречи и Зеленского и Байдена – показать даже не Путину, а всему миру, что это был последний шанс решить конфликт дипломатическим путем. Дальше будут новые форматы и жесткая риторика в адрес того, кто нормального языка не понимает.

Главная задача – загнать Путина в угол, чтобы говорить с ним с позиции силы.